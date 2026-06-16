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Gündem Çalışma Bakanlığı devreye girdi! Doruk Madencilik'te işçilerle patron uzlaştı
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Çalışma Bakanlığı devreye girdi! Doruk Madencilik'te işçilerle patron uzlaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Çalışma Bakanlığı devreye girdi! Doruk Madencilik'te işçilerle patron uzlaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te yaşanan işçi alacakları sürecinde taraflar arasında uzlaşma sağlandığını açıkladı. İşçiler, devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiği ve işçi ile işveren taraflarıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. 15-16 Haziran tarihlerinde yürütülen müzakerelerin ardından işveren temsilcileri ile yetkili sendika arasında anlaşmaya varıldı.

ÖDEME GÜVENCE ALTINA ALINDI

Sağlanan uzlaşı kapsamında, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren tarafı arasında imzalanan protokolle işçilerin alacaklarının ödenmesi belirli bir takvime bağlandı. Böylece işçilerin mutabakata konu hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alındı.

Taraflar arasında sağlanan anlaşma üzerine işçilerin devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığı da öğrenildi.

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