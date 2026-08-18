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Ekonomi
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Petrol fiyatlarında yeni yükseliş!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol fiyatlarında yeni yükseliş!

Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 03.03 itibarıyla 27 sent veya yüzde 0,3 artışla varil başına 91,14 dolara yükseldi. Brent, pazartesi günü 30 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.

#1
Foto - Petrol fiyatlarında yeni yükseliş!

KCM Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, şu değerlendirmede bulundu: “ABD-İran ilişkilerinin giderek daha kırılgan görünmesiyle petrol haftaya sert yükselişle başladı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşma hâlâ görünürde değil ve gemi trafiği son derece sınırlı kalmaya devam ediyor.”

#2
Foto - Petrol fiyatlarında yeni yükseliş!

Kpler’in gemi takip verilerine göre, tankerlere yönelik saldırıların ardından cumartesi günü Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca beş ticari yük gemisi geçti. Pazar günü için ise herhangi bir geçiş kaydedilmedi. Önceki hafta sonunda bu sayı 31 olmuştu.

#3
Foto - Petrol fiyatlarında yeni yükseliş!

KCM’den Waterer, şu ifadeleri kullandı: “Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı üzerindeki çifte darboğaz son derece önemli olmaya devam ediyor. Bunlar ikincil önemdeki endişeler değil. Mevcut arz riski anlatısının tam merkezinde yer alıyorlar.”

#4
Foto - Petrol fiyatlarında yeni yükseliş!

Reuters’ın pazartesi günü yayımladığı ön ankete göre, ABD’nin ham petrol stoklarının geçen hafta gerilemiş olması bekleniyor. Petrol ürünleri stoklarının da aynı dönemde düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Petrol fiyatlarında yeni yükseliş!

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