Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar için açıklamalarda bulundu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Emeklilik için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş şartı getirileceği iddia edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaş sınırı iddiaları için konuştu...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.
Detaylar birazdan...