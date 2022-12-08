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Ekonomi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması!
Ekonomi

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar için açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 11:35:00 -
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Emeklilik için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş şartı getirileceği iddia edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaş sınırı iddiaları için konuştu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Detaylar birazdan...

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Yorumlar

Haso

Doğru olan budur.52 yaş bile erken.Adam 43 yaşında emekli olacak,tüm vatandaşlar olarak vergilerimizi artırarak,yeni zamlar yapılarak 43 yaşında emekli olan damın maaşını ödeyecez.Bu adalet değil.Bunlardan başka hiçkimse bu yaşta emekli olamayacak.Zulümdür bu.

Yılmaz yılmaz

Kadını Erkegimi var yaşlar esitlense daha iyi olmaz mı
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