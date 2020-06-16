Çalışlar Ortaokulu öğrencileri “Su elçisi” oldular

Afyonkarahisar’ın İscehisar Çalışlar Şehit Halil Kemal Efendi Ortaokulu öğrencileri, E-Twinning platformunda başlattıkları proje ile su tüketimi konusunda farkındalık oluşturup vatandaşları su kaynaklarının tüketimi ve korunması konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Öğreciler, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan E-Twinning platformunda başlatılmış olan “Su Ayak İzimizi Ölçelim” projesi ile su tüketimine dikkat çekiyorlar. Covid-19 pandemi sürecinde de Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aysel Özgüneş’in önderliğinde öğrenciler projelerini sürdürüyor. Öğrenciler proje kapsamında afiş, logo ve tişört tasarlayarak çevre ve su tüketimi hakkında anlamlı mesajlar verdiler.

Proje hakkında bilgiler veren proje koordinatör öğretmeni Aysel Özgüneş: “Dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiği, birçok ülkede çeşme suyunun dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığı günümüzde hızlı nüfus artışı ve küresel ısınma yüzünden günden güne su kaynaklarımız azalmaktadır. Hayat kaynağımız olan su kaynaklarının tüketimi, korunması ve temiz tutulması konusunda ilçemiz okullarını ve halkımızı bilinçlendirmek üzere başlattığımız ‘Su Ayak İzimizi Ölçelim’ adlı projede öğrencilerimiz ile birlikte her ay etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu proje ile hem öğrencilerimiz ile iletişim kurma, işbirliği yapma, paylaşma gibi özellikler kazandırırken hem de toplumumuzu bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Proje etkinlikleri kapsamında öğrencilerimize teknolojiyi kullanarak afişler ve logolar hazırlattık. Projeye dahil olan okullarla birlikte bir rap şarkısı hazırladık. Amacımız vatandaşlarımıza doğru su tüketimini öğretmektir.” dedi