Koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımı gerekli hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Bu kapsamda milyonlarca kişiye ücretsiz maskeleri dağıtıldı. Maske için e devletten maske talebinde bulunmak mümkün. Ayrıca vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kodla ücretsiz maskeler eczanelerden alınabiliyor. Son açıklamaya göre çalışanların maske temini konusunda yeni bir karar alındı. İşte, detaylar.

Çalışanlar ücretsiz maske nereden alacak? | Kimler eczaneden ücretsiz maske alabilecek?

Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.