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Çalışanlar ücretsiz maske nereden alacak? | Kimler eczaneden ücretsiz maske alabilecek?

Ücretsiz maske kodu kimlere gelecek? Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların dışarıya maskesiz çıkmaması gerektiği belirtiliyor. Maske kullanımı toplu ulaşımda, market ve semt pazarlarında kullanımı zorunlu hale getirildi. Hal böyle olunca vatandaşlar nereden maske temin edeceklerini merak ediyor. Milyonlarca kişi “Maske kodu gelmeden nereden maske alacağım?” , “Ücretsiz maske nereden alacağım?” , “Çalışanlar ücretsiz maske nereden alacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, kimler eczaneden ücretsiz maske alabilecek?

2020-04-28 14:15:00 -
Çalışanlar ücretsiz maske nereden alacak? | Kimler eczaneden ücretsiz maske alabilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımı gerekli hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Bu kapsamda milyonlarca kişiye ücretsiz maskeleri dağıtıldı. Maske için e devletten maske talebinde bulunmak mümkün. Ayrıca vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kodla ücretsiz maskeler eczanelerden alınabiliyor. Son açıklamaya göre çalışanların maske temini konusunda yeni bir karar alındı. İşte, detaylar.

Çalışanlar ücretsiz maske nereden alacak? | Kimler eczaneden ücretsiz maske alabilecek?

Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

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