Çalışanlar en çok bundan yiyor!

Çalışma ortamının değişmesiyle birlikte çalışanların tüketim alışkanlıkları da ona göre şekilleniyor. İş yerinin alışveriş Avansas, Türkiye’nin en çok tükettiği atıştırmalık ürünlerini araştırdı. Ülkemizde en çok tüketilen atıştırmalık bisküvi olurken, yaz aylarının vazgeçilmez atıştırmalığı kuruyemiş listede ikinci sırayı aldı.

Tüketim alışkanlığı şekillendi

Pandemi sonrası hibrit çalışma modelinin hayatımıza girmesiyle birlikte evde geçirdiğimiz süre de paralel olarak artış gösterdi. Uzaktan mesai ve eğitim uygulamaları sürmeye devam ediyor. Evde geçen sürenin artışıyla birlikte atıştırmalık yiyecek tüketimi alışkanlığı da artış gösteriyor.

Avansas’ın raporuna göre, tüketicilerin talep ettiği atıştırmalık ürünlerin çeşitlerinde ay bazlı olarak değişimler yaşansa da favori atıştırmalık bisküvi olarak öne çıkıyor.

Kuruyemiş ikinci sırada

Tüketicinin bisküvi tercihi ise genellikle çikolata dolgulu ürünler oldu. Müşterilerin yüzde 40’ına yakını son 6 ayda atıştırmalık olarak bisküvi siparişi verirken, kuruyemiş, gofret ve diyet ürünlerine olan talep de yükseliyor. Yaz aylarında ise diyet ürünlerine olan ilginin arttığı görülüyor. Bayram dönemlerinde ise çikolataya talebin diğer aylara göre önemli oranlarda artış gösterdiği rapordaki detaylar arasında yer alıyor.