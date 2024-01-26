Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bu adımları atın güvende kalın

Güvenlik çözümlerinin iş ortaklarının en çok sattığı teknoloji (yüzde 59) ve en çok işe alım yaptıkları alan (yüzde 38) olduğunu açıklayan BT ekosisteminin küresel liderlerinden TD SYNNEX Teknoloji Çözümleri ve Yeni Nesil Teknolojiler Direktörü Hakan Duman, “Veri Koruma Günü” nedeniyle şirketlere ve çalışanlara yönelik önemli uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.

Bilgilendirme kaçınılmaz

Veri güvenliği de bilgi teknolojileri alanında en önemli konulardan biri olarak günümüzde büyük önem taşıyor. TD SYNNEX Teknoloji Çözümleri ve Yeni Nesil Teknolojiler Direktörü Hakan Duman veri güvenliği için alınabilecek temel önlemler konusunda önemli bilgiler ve tavsiyeler paylaştı.

Söz konusu siber güvenlik olduğunda bu konuyla ilgili farkındalık çalışmalarının tek bir gün veya aya sığdırılmadan yılın geneline yayılması gerektiğine dikkat Duman, “Kurum ve çalışanları güvende tutmak için tüm yıl boyunca düzenli eğitimler verilmeli ve tabii ki güncel teknolojiler uygulanmalıdır." dedi

Bu yöntemleri kullanın

İlk adım olarak güçlü parolalar kullanın: Şirketlerin veri güvenliğinin en temel adımlarından birisi çalışanlarının güçlü, karmaşık ve benzersiz parolalar oluşturmasıdır. İlk adımda bu parolalar oluşturulduktan sonra düzenli olarak belirli periyodlarda değişiklikler yapılmalıdır.

Güvenlik yazılımlarıyla koruma kalkanı sağlayın: Güvenlik yazılımı kullanmak, çalışanların ve kuruluşların bilgisayar sistemlerini, verilerini ve diğer dijital varlıklarını korumak için hayati bir öneme sahip. Güvenlik yazılımları, bilgisayar virüsleri, solucanlar, truva atları, casus yazılımlar ve diğer zararlı yazılımlara karşı koruma sağlar.

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Güvenliğin önemli parçası olarak çalışanlarınızı eğitin: Çalışanlarınıza eğitimlerle bilgi güvenliği konusunda farkındalık kazandırın. Çalışanlar, güvenlik tehditleri konusunda bilgi sahibi olduklarında, potansiyel riskleri daha iyi anlarlar ve bu risklere karşı nasıl önlemler alacaklarını öğrenirler.



Veri kaybı durumunda hızlı bir kurtarma planı oluşturun: Veri yedekleme süreçleri düzenli ve otomatik olarak yapılmalı, yedekleme kopyaları güvenli bir şekilde depolanmalı ve düzenli olarak geri dönüş testleri yapılmalıdır.



Güvenli bir ağ altyapısı kullanın: Güvenli ağ ayarları, yetkisiz kişilerin ağa girişini engelleyerek bilgi güvenliğini artırır.