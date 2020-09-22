Çalışan gazilerin sigortalılığı

Gerek harp malulü gerek terör malulü gerekse vazife malulü olduğu için kendisine malul gazi aylığı bağlanan gazilerimiz çalışma hayatının içinde bulunabiliyor. Bu çalışmanın biçimi kamuda istihdam olduğu gibi bir işverene bağlı çalışma yahut kendini işini yapma biçiminde de gerçekleşebiliyor. Harp veya terör vazife malul aylığı alan gazi, kamuda memur olarak çalışırsa maaşı kesilmiyor.

Hakkında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanıyor. Geneli itibariyle kamu kurumları gazileri doğru biçimde sigortalı beyan ediyor. Ancak aynı uygulamayı özel sektör işverenlerinin doğru yaptığını söyleyemeyiz. Gazi aylığı almakta olan; harp, terör veya vazife malul aylığı alan kimse özel sektörde çalışırsa kural olarak sadece kısa vadeli sigorta hükümlerine tabi. Yani kendisine ödenecek ücretten herhangi bir prim kesilmiyor.

Dolayısıyla ikinci bir emeklilik için kendisi adına prim yatırılmıyor. Bunlar için sadece yüzde 2 primli kısa vade sigorta primi yatıyor ve bunun da tamamını işveren ödüyor. Bu prim belgesi 23 numaralı oluyor. Ancak gazilerin ikinci bir emekli maaşı bağlanması adına emeklilik primi yatırılma hakları bulunuyor. Böylesi bir tercih içine giren gazinin işverenine gazi maaşı aldığını, kendisine ikinci maaş bağlanması adına emeklilik primi ihtiva eden uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma isteğini iletmesi gerekiyor. Bunun üzerine gaziyi çalıştıran işverenin de ilgili gazi adına yüzde 20 emeklilik primli ve yüzde 2 kısa vade primli toplam yüzde 22 oranında prim ödemesi gerekiyor.

Bu işlemleri yapabilmek adına da işverenin SGK’ya yazılı başvuru yapması ve gazi prim aktivasyonu yaptırması gerekiyor. Kendi adına iş yapan yani vergi mükellefi ya da şirket ortağı olan maaşlı gazinin eğer emeklilik primi ödeme talebi yoksa hakkında sadece yüzde 2 primli kısa vadeli sigorta tescili yapılıyor. Eğer gazinin ikinci maaş bağlanması için emeklilik primi yatırmak düşüncesi varsa mutlaka SGK’ya yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Burada şu husus özellikle bilinmeli. Geriye doğru emeklilik primi yatırmak mümkün değil. Gazilerin ikinci emekli maaşı bağlanması adına emeklilik primi yatma talebi olursa bu uygulama taleple birlikte ileriye doğru yapılıyor.

Gaziler 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme şartlarına bağlı olarak ikinci emekli maaşına hak kazanabiliyor. Sigortalılık süresinin başlangıcı olarak gazi maaşı bağlandığı tarihten sonra ilk emekli primi ödenen tarih dikkate alınıyor. Örneğin 1990 yılında sigortası başlamış olan 2002 yılında gazi maaşı almaya başlamış ve gazi maaşı sonrası ilk emekli primi 2010 yılında yatırılmışsa sigorta başlangıcı maaştan sonraki sigorta primi yatan 2010 tarihi alınıyor. Gazilerimizi çalıştıran işverenlerimizin gazilerimizi sigortalılıkları hakkında bilgilendirerek tercihlerini yazılı olarak alması ve tercihleri doğrultusunda işlem yapması gerekiyor.