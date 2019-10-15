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Çalışan annelere kreş desteği hangi illerde verilecek?

Sigortalı annelere kreş desteği bugün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. Çalışan annelerin çocuklarını kreşe vermesine destek olma amaçlı uygulanacak olan kreş desteğine başvurmak isteyen anneler şartları araştırıyor. Destekten yararlanmaya hak kazanan anneler, en fazla 24 ay süreyle destekten yararlanabilecek.Destekten yararlanmak isteyen annelerin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ, Malatya ve İstanbul illerinden birisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Peki, Çalışan anneye kreş desteği hangi illerde verilecek? Kreş desteğine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

15 Ekim 2019 Salı 09:59
Çalışan annelere kreş desteği hangi illerde verilecek?

Sigortalı annelere kreş desteği bugün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. Çalışan annelerin çocuklarını kreşe vermesine destek olma amaçlı uygulanacak olan kreş desteğine başvurmak isteyen anneler şartları araştırıyor. Destekten yararlanmaya hak kazanan anneler, en fazla 24 ay süreyle destekten yararlanabilecek.Destekten yararlanmak isteyen annelerin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ, Malatya ve İstanbul illerinden birisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Peki, Çalışan anneye kreş desteği hangi illerde verilecek? Kreş desteğine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak."

Annelere toplam 169 milyon lira yardım

Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 avro) kırtasiye desteği de sağlanacak." dedi.

Kreş desteğine nasıl başvurulur?

Başvurular bugün 14:00 itibarıyla başlıyor. Annelerin http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden ön kayıt yapmaları gerekiyor. Başvuru için e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak. Ön kayıt için gerekli bilgileri sisteme kayıt eden annelere, kesin kayıtlar için randevu verilecek. Kesin kayıt için verilen randevu tarih ve saatinde projenin yürütüleceği illerdeki proje ofislerinde kesin kayıtlar yapılacak. Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını (5.116 TL) aşmaması gerekiyor.

KREŞ DESTEĞİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Kreş desteği ne kadar verilecek?

Çocuğunu kreşe gönderen çalışan annelere aylık 100 euro destek sağlanacak. Söz konusu destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlarken; anneler, en fazla 24 ay bu teşvikten faydalanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla Avrupa Birliği Delegasyonu’nun birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde, belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere aylık 100 euro destek sağlanacak. Destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlıyor. Proje çerçevesindeki destekten, 0-60 ay arasında çocuğu bulunan annelerden, 4/a’lı sigortalı olarak çalışanlar yararlanabilecek.

Destekten yararlanmaya hak kazanan anneler, en fazla 24 ay süreyle destekten yararlanabilecek. Annelere her ay 100 euro ödenecek. Destek kapsamındaki anneler Halk Bankası’ndan euro ve TL hesabı açtıracaklar. Kreş, anaokulu veya gündüz bakımevlerine banka kanalıyla ödeme yaptıklarına dair dekontları SGK’ya sunmaları sonrası, yapılacak kontroller neticesinde SGK tarafından ödemeler annelerin banka hesaplarına yapılacak. SGK kontroller sonrasında ödemeleri gerçekleştirecek. 10 bin 250 anneye destek sağlanacak.

Hangi illerde oturan çalışan anelere kreş desteği verilecek?

Destekten yararlanacak annelerin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ, Malatya ve İstanbul illerinden birisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Bu illerde ikamet eden ve çocuklarını kreşe göndere annelere destek sağlanacak. Destekten yararlanabilmek için annelerin çocuklarını MEB veya ASPB’ye bağlı kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerinden birine, düzenli ve tam süreli olarak gidiyor olması gerekiyor. Dolayısıyla haftanın bazı günleri, sabahtan öğleye kadar veya düzensiz şekilde bu kreş veya anaokullarına giden çocuklar için değil, tam süreli, haftanın bütün günlerinde kreş, anaokulu veya gündüz bakım evlerine giden çocuklar için destek sağlanacak. Ayrıca suiistimallere karşı çocukların kreşe devam edip etmedikleri denetimlerle kontrol edilecek.

Proje kapsamında destek sağlanacak ilk 13 bin anneye, ilk ay 100 euro kırtasiye gideri ödemesi de yapılacak. Dolayısıyla ilk 13 bin anne ilave 100 euro destekten faydalanacak. Destek sağlanan anne sayısı 13 binin üzerine çıktıktan sonra bu destek ödenmeyecek.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:01
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. kreş desteği
  9. çalışan annelere maaş
  10. Çalışan annelere devlet destekleri
  11. çalışan annelere kreş desteği
  12. sigortalı anneye kreş desteği
  13. sigortalı anneler kreş ücreti
  14. kreş desteğini kimler alabilir
  15. kreş desteğine nasıl başvurulur
  16. çalışan anneler nasıl kreş yardımı alabilir
  17. kreş yardım parası
  18. hangi illere kreş desteği yapılacak

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  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Bu anneleri çalıştırmaktan ne zaman vaz geçecekler acaba..

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