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Çalıntı motosikletle uyuşturucu servisi yaparken yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren KOM Grup Amirliği ekipleri takibe aldıkları şahsın üzerinde uyuşturucu madde silah ve uyuşturucu yapım ve satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:42
Çalıntı motosikletle uyuşturucu servisi yaparken yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren KOM Grup Amirliği ekipleri takibe aldıkları şahsın üzerinde uyuşturucu madde silah ve uyuşturucu yapım ve satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Şahsın uyuşturucu servisini de çalıntı motosikletle yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesinden Didim ilçesine uyuşturucu madde nakli yapılacağı yolunda ihbar alan Didim Kom Grup Amirliği Ekipleri, Ü.B. isimli şahsı takibe aldı. İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyonda Ü.B. isimli şahıs Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerinde plakasız motosiklet ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 13.89 gram metamfetamin, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet markası bulunmayan 6.35 çapında tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi.


Motosikleti de çalıntı çıktı


Şahsın kullandığı motosikleti de sorgulayan polis motosikletin de Aydın Efeler ilçesinden çalındığını belirledi. Ü.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:42
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