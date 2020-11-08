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Spor Çalımbay'dan hakemlere çağrı: Yürekli maç yönetsinler
Spor

Çalımbay'dan hakemlere çağrı: Yürekli maç yönetsinler

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada hakemlere, "Yürekli maç yönetsinler, korkmasınlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:58:00 -
Çalımbay'dan hakemlere çağrı: Yürekli maç yönetsinler

Sivasspor'un Galatasaray'a kendi sahasında 2-1 yenildiği maçın ardından Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada maçın hakemini eleştirdi.

"Yürekli maç yönetsinler"

"Ya maçın skorlarına hakemler etki ettiği zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Birinci penaltı ama hemen arkasından olan da penaltı, kırmızı kartı da var. Yürekli maç yönetsinler, korkmasınlar. Bir tane verilince bir tane daha penaltı verilmiyor mu? Hakemler yanlış yapıyor! 6 dakika uzatma var, kaleci yatıyor, kalkıyor, hakem 6 dakikayı bile oynatmıyor"

"Hem ligi hem Avrupa'yı götürmeye çalışacağız"

"Yapacak bir şey yok. Hem ligi hem Avrupa'yı götürmeye çalışacağız. Kaçan penaltıları penaltıcı arkadaşlar attı. Milli takımda atabiliyorlar. Dünyanın en iyi futbolcuları da kaçırabiliyor. Onu atabilseydik her şey değişebilecekti. Şanssızlık."

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