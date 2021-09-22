  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu vaatleri sıraladığında bu kaseti çalın! Bu kez Melih Gökçek paylaştı

Dünya Beşiktaş-Adana Demirspor maçını konuşuyor! Balotelli'yi manşet yaptılar

Dünyanın en büyüğü ve sadece belirli bölgelerde bulunuyor! O ilimizde görenler vazgeçemedi

İBB'den yeni skandal! Türkiye'den çalınan kitabeyi para ödeyerek geri aldı

6 ülke artık bir araya gelemez! Türkiye açıklaması olay oldu: İşbirliği yapmak zorundayız

Çelişkiler ülkesi Türkiye… AK Parti muhaliflerini kilitleyen sorular

'Öncelikli hedeflerimiz enflasyonla mücadele'

Son dakika kodu ile servis edildi! Gündemi altüst eden suikast girişimi

Teröristbaşı Karayılan’dan telsizle itirafı: İçten içe çöküyoruz

Duyanlar şaşkına dönüyor! Bu yöntemle her gün 1 gram altın elde ediyorlar
Spor Çalımbay destek istiyor
Spor

Çalımbay destek istiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini ve taraftarlardan destek istediklerini söyledi

Yeniakit Publisher
2021-09-22 18:25:00 -
Çalımbay destek istiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde dün Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek, bu sezonki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Çalımbay, Avrupa kupalarından elendikten sonra lige odaklandıklarını vurgulayarak, "Bizim için başlangıç maçımız Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe maçını iyi bir şekilde atlattık. Buradaki Gaziantep maçında da kötü oynamadık, iyi oynadık. Beklemediğimiz bir anda gol yedik son dakikalarda. Bunlar olabilir, futbolun içerisinde olan şeyler ama son oynadığımız Malatya maçında kazanmamız için ne gerekiyorsa yapmamız lazımdı. Böyle de bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Biz sadece 1 galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Ligde peş peşe iki önemli karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Karagümrük ve Beşiktaş maçları da bizim için çok önemli. Bu maçlardan mutlaka iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Karagümrük iyi ve ters bir takım, çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Sahamızda oynayacağımız bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki Malatya maçının galibiyet değeri daha da artsın. Ondan sonra Beşiktaş ile oynayacağız. O maç da zor çok geçecek. O yüzden bizim açımızdan zor bir maç olacak. Anadolu takımı olarak geçen sezonki gibi bu sene de ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Daha iyi çalışacağız ama bu sene lig zor. Kötü takım yok gibi, herkes düzenli oynuyor, iyi transferler yaptı. Onun için zor bir lig olacak, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yönümüzü çizmemiz ve belirlememiz gerekiyor."

Rıza Çalımbay, takımından ve oyuncularından çok memnun olduğunu belirterek, taraftarlardan da destek istedi.

Seri galibiyetler için taraftara önemli görevler düştüğüne işaret eden Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Çok az taraftara maç oynuyoruz, taraftarımızın çoğalması gerekiyor. Biz taraftarımızın desteğiyle çok iyi şeyler yaparız, bundan önce yaptığımız gibi. Son 2 senedir Sivasspor takımı çok başarılı grafik çiziyor, 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Çok güzel şeyler yapıyoruz, bunu devam ettirmek istiyoruz. Devam ettirmemiz için bir bütün olmamız gerekiyor. Futbolcular, taraftar, yönetim hep beraber kenetlenirsek o zaman çok daha güzel şeyler yaparız. Hangi maç olursa olsun takımıma sonuna kadar güveniyorum. İnşallah ligi istediğimiz güzel bir yerde bitireceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay