Çalık’a Japonya Devlet Nişanı
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Japonya Devlet Nişanı’na layık görüldü.19 Temmuz 2019 Cuma 12:08
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Japonya Devlet Nişanı’na layık görüldü. ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ taltif töreni, 26 Temmuz Cuma günü Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Taltif töreninin ardından Ahmet Çalık tarafından bir resepsiyon düzenlenecek.
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