Çalık’a Japonya Devlet Nişanı Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Japonya Devlet Nişanı’na layık görüldü.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Japonya Devlet Nişanı’na layık görüldü. ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ taltif töreni, 26 Temmuz Cuma günü Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Taltif töreninin ardından Ahmet Çalık tarafından bir resepsiyon düzenlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.