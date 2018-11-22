California'da ölü sayısı 83 oldu
ABD- California'da, halen söndürülemeyen, eyalet tarihinin en büyük orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.22 Kasım 2018 Perşembe 09:21
ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden, eyalet tarihinin en büyük orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.
Bölge Şerifi açıkladı
Butte Bölge Şerifi Kory Honea, iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı.
Honea, yağış nedeniyle arama çalışmalarının aksadığını ifade etti.
600 kişiden hala haber alınamıyor
Yangında yaklaşık 600 kişiden hala haber alınamadığı, en az 13 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
California'nın kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan yangın eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendiriliyor.
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