California’da kuraklık sorunu büyük oranda çözüldü

ABD'de kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesindeki rapora göre, California eyaleti, geçen sene bu zamanlar tam bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Eyaletin su havzaları, son dönemde aldığı yağışlar sonucu büyük oranda doldu.

Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyaletin sadece yüzde 8’lik bölümünde "şiddetli kuraklık" yaşandığı, diğer kesimlerde ise geçen yıldan bu yana yaşanan kuraklığın en düşük seviyeye indiği tespiti paylaşıldı.

3 senedir yaklaşık 33 milyon nüfusu etkileyen büyük bir su kıtlığının yaşandığı eyalette, son yağışlarla bu sıkıntının azaldığı, kuraklıktan etkilenenlerin sayısının 4,6 milyona düştüğü kaydedildi.

Aralık ayı başlarında California'nın yüzde 40'ı "aşırı" veya "olağanüstü" kuraklık olarak sınıflandırılırken, ocak ayından itibaren koşulların sürekli iyileştiği vurgulandı.

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi İklim Tahmin Merkezi'nden geçen hafta yapılan açıklamada, “yağışlı geçen kışın kuraklığı önemli ölçüde azalttığı” bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'nin tarım ürünlerinin büyük oranda tedarik edildiği ve bölgedeki bir çok eyaletin su kaynaklarını etkilediği için California'da yaşanan iklim hadiseleri yakından takip ediliyor.