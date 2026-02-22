  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya California'da beyaz ölüm! Çığ faciasında bilanço ağırlaşıyor!
Dünya

California'da beyaz ölüm! Çığ faciasında bilanço ağırlaşıyor!

ABD'nin California eyaletinde yaşanan doğa faciasında acı haberler gelmeye devam ediyor. Karların altında kalan 15 kişilik kayakçı grubundan günlerdir haber alınamayan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Nevada Bölge Şerifliği yetkilisi Dennis Hack'in yaptığı açıklamaya göre, son kayıpla birlikte olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda yaşamını yitiren kayakçıların sayısı 9'a yükseldi.

Nevada Bölge Şerifliği yetkilisi Dennis Hack, California'da meydana gelen çığda kaybolan kayakçıları arama çalışmalarındaki son gelişmeleri paylaştı.

15 kişilik kayakçı grubundan daha önce bulunamadığı ifade edilen kayakçının cansız bedenine ulaştıklarını aktaran Hack, böylece toplam 9 kişinin olayda hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, gruptaki 6 kişinin hayatta olduğunu açıklamış, bu afetin 1981'de Washington'da 11 dağcının hayatını kaybettiği olaydan sonra kayıtlara geçen en ölümcül çığ olduğunu vurgulamıştı.

Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre, ABD'de her kış çığ düşmesi sonucu ortalama 25 ila 30 kişi hayatını kaybediyor.

