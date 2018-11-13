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California alevlere teslim: Ölü sayısı 42'ye çıktı

California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

13 Kasım 2018 Salı 09:36
California alevlere teslim: Ölü sayısı 42'ye çıktı

California'nın kuzeyindeki Paradise bölgesinde 8 Kasım'dan bu yana devam eden orman yangınlarında can kaybı artıyor.

The Butte County Şerifi Kory Honea, yaptığı açıklamada, 200'den fazla kişiden haber alınamadığını söyledi.

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ÖLÜ SAYISI 42'YE ÇIKTI

Bölgede 13 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından eyalet tarihindeki en ölümcül yangında ölenlerin sayısı 42'ye çıktı.

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7 binden fazla ev, okul ve iş yerinin tahrip olduğu yangında, eyaletin güneyinde de ünlü İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimlerin evleri yandı ya da zarar gördü.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:36
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