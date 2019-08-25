Çalhanoğlu'na sürpriz talip

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Milli futbolcu

Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için girişimlere başladı.



MILAN'DA İLK TERCİH DEĞİL



Milan Teknik Direktörü Giampaolo'nun 10 numara pozisyonunda Suso ve Paqueta'yı düşündüğü, Hakan Çalhanoğlu'nun ise ilk tercihi olmadığı belirtildi.



TORINO'NUN HAKAN TEKLİFİ



Torino'nun Hakan için Milan'a 5 milyon euro kiralama teklifinde bulunacağı ve Türk yıldızın maaşını da tamamen karşılayacağı belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



LJAJIC YERİNİ DOLDURAMAMIŞLARDI



Takımın 10 numarası Adem Ljajic'i sezon başında bonservisiyle Beşiktaş'a satan Torino, Sırp yıldız yerine istediği 10 numarayı bulamamıştı.(Sporx)