Caleb Ekuban attıkça İngilizler çıldırıyor

Trabzonspor'un geçen sezon Leeds United'dan 200 bin Euro'ya kiraladığı, sezon başında da 1 milyon Euro'ya aldığı Ekuban gösterdiği performansla eski takımının taraftarlarına saç baş yoldurdu.



Özellikle AEK maçında hat-trick yaparak Trabzonspor'u sırtlayan Ganalı futbolcunun performansını yakından takip eden Leeds taraftarlarıı, Twitter üzerinden yönetime eleştiri yaparken, "Bedava verdiğiniz Ekuban'ı almak için şimdi paranız yetecek mi?"şeklinde sorular yöneltti.



Dört resmi maçta attığı 4 golle bordo-mavililerin bu sezon en golcü futbolcusu olan Ekuban, bugün Malatyaspor karşısında da takımının hücumdaki en büyük silahlarından biri olacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor forması altında üç maça çıkan Ekuban, dört gol attı bir de gol pası verdi.