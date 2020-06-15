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Yerel

Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alakaya Mahallesi’nde stabilize yol çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:43:49 -
Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alakaya Mahallesi’nde stabilize yol çalışması başlatıldı.


Fen İşleri Müdürlüğü teknik personellerinin yapmış olduğu aplikasyon çalışmalarının ardından 150 haneli ve bin 250 nüfuslu Alakaya Mahallesi’nde bozuk olan yollarda iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Yapılan yol iyileştirme çalışmasının altyapısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesine atandığımız günden bu yana yaptığımız ilk icraatımız tasarruf tedbirleri oldu. Yaptığımız tasarruflarla halkımıza ihtiyaçları doğrultusunda harcamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de Alakaya Mahallemizin bazı yolları kullanılamaz hale gelmişti. Fen İşleri Müdürlüğümüzün teknik personellerinin yapmış olduğu aplikasyon çalışmalarının ardından stabilize yol yapım çalışmalarına başladık. 150 hane ve yaklaşık bin 250 nüfusu bulunan mahallemizde kilitli parke taşı altyapısı olan stabilize çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sokaklarımızı kilitli parke taşlarıyla süslemeyi planlıyoruz” dedi.

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