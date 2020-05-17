  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri

Gram altın ne kadar yükseldi? Bugün altın kaç para?

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Golcü oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon Euro

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı
için kalan
Aktüel

Çaldıran Belediyesinden sosyal medya üzerinden halka sağlık hizmeti

Van’ın Çaldıran Belediyesi, sosyal medya hesaplarında ve youtube kanalı üzerinden vatandaşlara yönelik sağlıklı beslenme, aile içi şiddeti önleme ve aile planlaması konularında bilgilendirme eğitimleri veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:18:08 -
Çaldıran Belediyesinden sosyal medya üzerinden halka sağlık hizmeti

Van’ın Çaldıran Belediyesi, sosyal medya hesaplarında ve youtube kanalı üzerinden vatandaşlara yönelik sağlıklı beslenme, aile içi şiddeti önleme ve aile planlaması konularında bilgilendirme eğitimleri veriyor.


Çaldıran Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı tedbirleri elden bırakmıyor. Salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar için de tedbir alan Çaldıran Belediyesi, internet ortamında online hizmetler veriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salgın süresince sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden online yayınla sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda diyetisyen tarafından eğitici bilgiler verilmeye başlandı. Aynı şekilde doktorlar tarafından da aile planlaması konusunda online eğitimler verileceği belirtildi.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçiren vatandaşlar için sağlık alanında bazı çalışmaları hayata geçireceklerini belirterek, “Doktorlarımız, diyetisyenimiz ve sosyologumuz tarafından vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme, aile içi şiddeti önleme ve aile planlaması konularında bilgilendirme eğitimleri veriyoruz. Vatandaşlarımızın Çaldıran Belediyemize ait sosyal medya ve youtube hesaplarını takip ederek, bu faydalı hizmetten yararlanmalarını istiyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı