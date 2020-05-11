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Aktüel

Çaldıran Belediyesinden berber ve kuaförlere maske ve eldiven desteği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, berber ve kuaförleri ziyaret ederek maske ve eldiven desteğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:20:14 -
Çaldıran Belediyesinden berber ve kuaförlere maske ve eldiven desteği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, berber ve kuaförleri ziyaret ederek maske ve eldiven desteğinde bulundu.


21 Mart günü geçici olarak faaliyetlerine ara verilen berber, kuaför ve güzellik merkezleri bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede bulunan berber ve kuaförleri ziyaret ederek maske ve eldiven dağıttı. İlçede bulunan berber ve kuaförlere ait iş yerlerinin dezenfektan edilmesi talimatını veren Başkan Ensari, “Tüm dünyada etkili olan pandemiden dolayı bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında 21 Mart’tan bu yana kuaför, güzellik salonu ve berberlere ait iş yerleri geçici süreliğine kapatılmıştı. Belli bir zaman diliminden sonra yeniden açılan kuaför, güzellik salonu ve berberlerimizin iş yerlerini dezenfekte ediyoruz. Burada hizmet veren kardeşlerimizin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz ve maske ile eldiven ihtiyaçlarını karşıladık. Ülke olarak el ele vererek bu pandemiye karşı savaşarak başarıyı belli bir seviyeye getirdik. Sosyal mesafe ve kurallara uyarak bu sorunun üstesinden geleceğiz inşallah. Kuaför, güzellik salonu ve berberlerimizin iş yeri denetimleri zabıta ekipleri tarafından aralıksız devem edecektir” dedi.

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