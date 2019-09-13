0553 313 94 23

Çaldıran Belediyesinden aşure ikramı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:29
Çaldıran Belediyesinden aşure ikramı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.


Çaldıran’da Cuma namazı çıkışı Merkez Hacı Haydar Yıldırım Camii’nde belediye tarafından cemaate aşure ikram edildi. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcıları Ali Saban ve Atacan Özata, Hakimler Musa İncekan ve Abdurrahman Demirci, AK Parti Van İl Eski Başkanı Zahir Soğanda, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi’nin de katılımıyla yapılan aşure dağıtımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran Belediyesi olarak Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulunduklarını belirterek, “Bugün Merkez Hacı Haydar Yıldırım Camimizde kılınan Cuma namazı sonrası belediyemizin ikramı olan aşuremizi dağıttık. Muharrem ayı ilahi bereket, feyz ve ihsanın bollaştığı kutsal aylarımızdandır. Bu feyz ve bereketin kardeşlik duygusu içinde geçmesini Allah’tan diliyorum. Bugün burada yaklaşık bin 500 kişi ile Aşure Günü’nde buluşmanın mutluluğunu yaşarken, Türk bayrakları görseliyle süslenen aşuremizi halkımızla paylaşmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paris’te toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti
    1. Paris’te toplu taşıma çalışanlarının..
    2. Pasifik ülkesi 5,3 ile sallandı!
    3. "Devlet olarak Diyarbakır annelerinin..
    4. Afrindeki patlama güvenlik kamerasında
    5. Denizli polisinden kaçakçılara yönelik..
    6. Isparta Yakaören’de geleneksel aşure..
    7. Sivas’ta cami cemaatinden Feyzioğlu’na..
    8. Başkan Başdeğirmen: “Amacımız,..
    9. EGİAD’dan taziye mesajı
    10. Nurdağı’nda aracın çarptığı çizgili..
    11. Şifa kaynağı aşure yerken dikkat
    12. Erzurum'da tarihi keşif! Moğolların en..
    13. Cumhurbaşkanlığından İzmir'de..
    14. Sarıkamış’ta köy içi yollar kilit..
    15. AB'den güvenli bölge açıklaması!
    16. Ergenekon hakiminin yargılanmasına..
    17. Van’da aşure dağıtımı
    18. Selimiye’nin gölgesinde aşure ikramına..
    19. Antalya TSO ve Bursa TSO’dan dev..
    20. AB Delegasyonu Diyarbakır'daki terör..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!