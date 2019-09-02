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Çaldıran Belediyesinde stabilize yol çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Aşağı Gülderen Mahallesi, Dayanç mezrasında stabilize yol çalışmalarına başladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:53
Çaldıran Belediyesinde stabilize yol çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Aşağı Gülderen Mahallesi, Dayanç mezrasında stabilize yol çalışmalarına başladı.


Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince aplikasyon çalışmaları tamamlanan kırsal mahallelere stabilize yol çalışmalarına başlandı. Mahalle aralarında bordürlü parke taşı bulunmayan yolları tek tek tespit eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, teknik elamanlarının yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından bordürlü kilitli parke taşlarının döşenmesi için alt yapı olan stabilize yol çalışmalarını başlattı. Aşağı Gülderen Mahallesi’’ne bağlı Dayanç mezrasında başlatılan yaklaşık 2 bin 500 metrelik stabilize yol çalışmasının bir kaç güne tamamlanması planlanıyor. Amaçlarının hiçbir mahalleyi ayrıştırmadan hizmetleri eşit şekilde mahalle sakinlerine ulaştırmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki teknik personellerle mahallelerimizi gezerek burada mahalle muhtarımız ve mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunuyoruz. Amacımızhiçbir mahalleyi ayrıştırmadan hizmetleri eşit şekilde mahalle sakinlerine ulaştırmaktır. İlçemiz kırsalında bordürlü kilitli parke taşı yolları bulunmayan mahallelerimiz bulunmaktadır. Bu mahallelerimiz çamur deryası arasında ulaşımlarını sağlamaktalar. Çaldıran Belediyesi olarak parke taşı yolları bulunmayan mahallelerimizde yapılan yol tespitleri ile birlikte başlatılan aplikasyon çalışmalarının ardından kilitli parke taşlarının yapılması için alt yapı olan stabilize yol çalışmalarına başladık. Aşağı Gülderen Mahallesi Dayanç mezrasında cadde ve sokaklardabaşlatılan stabilize çalışmalarının ardından, İnşallah gelecek yaz sezonundamahallemizin cadde ve sokaklarına bordürlü kilitliparke taşları süsleyerek halkımızın hayır duasını alacağız. Aşağı Gülderen’e bağlı Dayanç mezrasında başlatılan yaklaşık 2 bin 500 metrelik stabilize yol çalışmamızın bu hafta içinde tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:53
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