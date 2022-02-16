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Yerel Çaldığı tüpler aynı işletmeye satmaya çalıştı
Yerel

Çaldığı tüpler aynı işletmeye satmaya çalıştı

Sinop'ta, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satan kişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 16:22:00 -
Çaldığı tüpler aynı işletmeye satmaya çalıştı

Kent merkezi Kaleyazısı Mahallesi'nde tüp dağıtımına çıkan bir firmaya ait araçtan 2 tüp çalındı. Firma çalışanı, durumu fark edince bayi yetkililerine bilgi verdi.

Bir süre önce bir kişiden tüp alan firma yetkilileri, aynı kişinin ikinci kez gelip tüp satmak istemesinden şüphelenince bu kişiyi kovalamaya başladı ancak yakalayamadı.

Tüp dağıtım aracının bulunduğu sokaktaki iş yeri kameralarını inceleyen firma yetkilileri, görüntülerde araçtan tüp hırsızlığı yapan kişi ile bayiye tüp satan kovaladıkları kişinin aynı kişi olduğunu netleştirdi.

Durumun emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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