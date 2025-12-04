Çaldığı silahları bakın ne yapmış! Adalar Adliyesi'nde akıllara zarar hırsızlık

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait 'Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde, 12 adet silahın kayıp olduğu tespit edildi. Silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede olup olmadığına ilişkin yazı gönderildi. İnceleme sonucu kayıp silahlardan üçünün yeniden kriminal sürece alındığı ortaya çıktı. Silahlardan ikisinin, 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yapan U.E.'nin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen soruşturma sırasında başka bir şüphelinin evinden ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin silahları emanetten çıkartıp sattığı belirlendi.

9 SİLAH BULUNAMADI

Yapılan araştırmada U.E.'nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı tespit edildi. Zabıt katip U.E, sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Emanetten çıkarılan silahları sattığı tespit edilen U.E.'nin evinde yapılan aramada kayıp 9 silah bulunamadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.