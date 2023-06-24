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Yerel Çaldığı motosiklet ile yakalandı
Yerel

Çaldığı motosiklet ile yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 10:15:00 -
Çaldığı motosiklet ile yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi şahıs çaldığı motosiklet ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Güzalçamlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinin önünde bulunan motosikleti kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı çalışmalar çerçevesinde kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi E.B. jandarma ekipleri tarafından çalıntı motosiklet ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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