Çorum’da bir evden hırsızlık yapan şahıs, çaldığı malzemelerle otel odasında kıskıvrak yakalandı.

Olay, 8 Mayıs’ta Üçdutlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binevler’de bulunan bir eve giren Fuat Tugay G.(22), çaldığı eşyalarla ortadan kayboldu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri hırsızlık yaptıkları incelemeler sonunda zanlının Fuat Tugay G. olduğunu tespit etti. Bir otelde konakladığı tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Polisler tarafından otel odasında yapılan arama da 1 adet notebook, 1 adet Romanson marka saat ve 1 adet kurusukı tabancaya ele geçirildi. Şüpheli, çaldığı diğer malzemeleri daha sonra almak Mert A. ve Okan Ö. ye verdiğini belirtmesi üzerine, polis ekipleri diğer şahıslar tespit ederek çalınan malzemeler ile birlikte ele geçirdi.

Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri’nin yaptığı aramalarda ele geçirilen 1 adet notebook, 13 adet değişik markalarda saat, 12 adet gümüş yüzük, 5 adet tespih, çeşitli takı malzemeleri, altın renginde imitasyon takı seti, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.