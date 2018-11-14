0553 313 94 23

Çaldığı keçi ile metroya girmeye çalışınca yakayı ele verdi

Fransa’da bir adam keçi ile birlikte metroya binmeye çalışınca görevliler ile sorun yaşadı. Adamın ikna edilmemesi üzerine olay yerine polis gelince keçinin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:59
Çaldığı keçi ile metroya girmeye çalışınca yakayı ele verdi

Fransa’da bir adam keçi ile birlikte metroya binmeye çalışınca görevliler ile sorun yaşadı. Adamın ikna edilmemesi üzerine olay yerine polis gelince keçinin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir adam keçi ile birlikte metroya bindi. Keçinin çevredekilere zarar vermesi sonucu görevliler adamı keçiyi bırakması için ikna etmeye çalıştı. Adamla uzlaşmaya varılmayınca olay yerine polis çağırıldı. Polis tarafından daha sonra yapılan açıklama ise keçinin adam tarafından çalındığı ortaya çıkardı.

Keçi ve adamın Paris metrosundaki görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:59
  1. keçi
  2. Fransa
  3. Paris
  4. Paris metrosu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör atağı Sumudica!
    1. Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör..
    2. İdrar yolu enfeksiyonu en çok..
    3. PKK/PYD’de iç hesaplaşma! Teröristler..
    4. 'Üç dönem kuralı büyük oranda..
    5. Denizli'de hırsızlar elektrik..
    6. Demirören'den Fuat Oktay'a sürpriz..
    7. Yıldırım Demirören'den Fuat Oktay'a..
    8. Küf sağlığın baş düşmanı
    9. Çaldığı keçi ile metroya girmeye..
    10. TBMM'de Torba teklifteki 5. madde..
    11. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    12. Fransa'ya vergi koyacağını açıklayan..
    13. Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a..
    14. 3 büyükşehirde operasyon: Sahte..
    15. Sergen ilk idmanına çıktı!
    16. Ali Koç'tan Galatasaray yanıtı ve..
    17. CHP’li Özcan Aygun Trabzonlulardan..
    18. Golden State Warriors evinde yendi
    19. Kalbe 'Kök Hücre'
    20. Meteoroloji'den Ege Bölgesi için don..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi