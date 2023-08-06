Çakmak gazından zehirlenip hayatını kaybeden 13 yaşındaki Osman topağa verildi
Ankara’da çakmak gazından zehirlenen 13 yaşındaki Osman, hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni parkta bulundu.
Parkta cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Osman, toprağa defnedildi.
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde parkta cansız bedeni bulunan, ilk tespitlere göre çakmak gazından zehirlendiği belirlenen Osman Tura Ç.'nin (13) cenazesi, toprağa defnedildi.
Karapürçek Mahallesi'ndeki Şehitler Korusu Parkı'nda dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede cesedin, Osman Tura Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre; çakmak gazından zehirlendiği anlaşılan Osman Tura Ç.'nin cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Cenaze, öğle vakti Ortaköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.