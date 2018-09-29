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Çakmak gazı çektiği iddia edilen liseli genç kurtarılamadı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi, tüm müdahelere rağmen kurtarılamadı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:17
Çakmak gazı çektiği iddia edilen liseli genç kurtarılamadı

Karabük Safranbolu'da çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi C.İ.(14) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan C.İ’yi gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, C.İ.'nin durduğu belirlenen kalbini, kalp masajıyle yeniden çalıştırdı. Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.İ., burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

C.İ’nin cenezasi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çakmak gazı kokladığı öne sürülen C.İ’nin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi C.İ’nin yaklaşık 6 ay önce İstanbul’dan gelerek annesiyle birlikte Safranbolu’ya yerleştiği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:17
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Karabük
  4. Safranbolu
  5. çakmak gazı kokladı
  6. yaşamını yitirdi
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