‘Çakma Asena’dan oscarlık performans

Her fırsatta “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” dediği halde üzerine düşen ‘terörün gölgesi’nden ve parti tabanında oluşacak tepkiyi perdelemek için “Senin elinde PKK’nın eli var” diyerek Başkan Erdoğan’a iftira kampanyası başlatan İP lideri Akşener, seçmenlerini aptal yerine koymaya devam ediyor.

HDP’den Öcalan'a vaat 7'li masadan taahhüt

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan HDP’lilerin ‘Öcalan’a özgürlük’ vaatleriyle HDP’li Ahmet Türk’ün “İYİ Parti, HDP’nin varlığına alışmalı” sözlerini sineye çeken “Asena” lakaplı Akşener, önceki gün katıldığı mitingde, “Öcalan’ın çıkarılacağı külliyen yalan. Oscar ödüllü bir tiyatro eseri” sözleriyle bir kez daha iktidarı hedef aldı. Ancak HDP’liler peşi sıra ‘Bebek katili’ Apo’nun seçimden sonra özgürlüğüne kavuşacağını öne sürmeye devam ediyor. Aralarında Pervin Puldan, Saliha Aydeniz, Keskin Bayındır, Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık’ın da olduğu çok sayıda HDP’li, olası zillet iktidarında Öcalan’ın tahliye edileceğini vaat ederken, İP lideri Akşener’in imza attığı 6’lı masanın seçim beyannamesinde ise Apo’nun 25 yıldan fazla cezaevinde kalmamasını öngören uluslararası sözleşmelere geri dönüleceği taahhüt ediliyor.

İşte Asena’nın ortağının vaatleri

Milliyetçi-muhafazakâr makyajla kurduğu İyi Parti’yi PKK’nın siyasi uzantısı ile aynı masaya oturtan Meral Akşener’in görmezden geldiği ittifak ortaklarının, ‘Öcalan’a özgürlük vaatlerinden bazıları şöyle:

• HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Hakkâri’deki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “15 Mayıs’ta zindanların kapılarını açacak ve Öcalan’ı özgürlüğüne kavuşturacağız” dedi.

• HDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, seçime ilişkin yaptığı konuşmada, “İmralı’nın kapılarını açacağız Sayın Öcalan’ı özgürleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• HDP’nin Bingöl’de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Milletvekili Saliha Aydeniz, “Kürt sorununun demokratik çözümünün birinci muhatabı Abdullah Öcalan’dır. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek; İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek” diyerek, ortaklarına mesajı verdi.

Öcalan dahil genel af çıkaracağız

• Yine Saliha Aydeniz, Van’daki Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen HDP etkinliğinde ise, “Öcalan 14 Mayıs’ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak” ifadelerini kullandı.

• Katıldığı bir Youtube yayınında HDP’nin seçim vaatlerini anlatan HDP’li Sırrı Sakık ise “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekir. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük” diyerek, kirli pazarlığı itiraf etti.

• İstanbul Yenikapı’da gerçekleşen Nevruz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a tecridin kaldırılmasını ve özgürlük istedi.

• Kürt sorununun PKK’sız ve Abdullah Öcalan’sız çözülmeyeceğini belirten Sırrı Süreyya Önder de, “Bütün paydaşlarını içermeyen ve bütün boyutlarıyla ele alınmayan hiçbir planın yürüme şansı yoktur” diyerek, karanlık planı itiraf etti.

Bu filmin başrolünde Meral Akşener var

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meral Akşener’in siyasi bir dehlize düştüğünü söyledi. Aydemir, “Aklı sıra buradan bir geri dönüş yapmaya çalışıyor. Bunlar ‘iyi polis-kötü polis’ rolünü paylaşmışlar, aklı sıra milleti aldatacaklar. Oysa İstanbul’da, Anadolu’da nereye giderseniz gidin bunların teröristlerle ve siyasi uzantılarıyla işbirliği halinde olduklarını, HDP’nin oylarını alabilmek için her türlü tavizi verebileceklerini milletimiz gördü. Akşener gelen tepkiyi izale edebilmek için bir aldatma yoluna gidiyor. Tam da Selahattin Demirtaş’ın tezlerine destek verir bir pozisyonda. Eğer öyle olsaydı, çıkıp, “Öcalan’a özgürlük isteyen HDP Kılıçdaroğlu’nu destekliyorsa biz desteklemiyoruz” demeliydi. Bu açıdan, asıl Oscarlık filmin baş kahramanlarından biri de kendisidir. 1 Numara Demirtaş, 2 numara Kılıçdaroğlu, üç numarada kendisidir. Diğerleri figüran” dedi.

İftiralarla yaptıklarını unutturmaya çalışıyor

TİMAG Başkanı Av. Ertuğrul Akar da 6’lı masanın ortaya koyduğu anayasa taslağında, ‘özerklik’ getirileceğinin yazdığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Ayrıca terörle mücadelede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası hukuk sisteminin ön gördüğü şeklinde davranılacağı maddeleri var. Kılıçdaroğlu’nun Van’da başlattığı bir süreç var. ‘Selahattin Demirtaş’a ve Apo’ya özgürlük istiyorsanız bize oy vereceksiniz’ diye. Ayrıca, Akşener’in iddia ettiği Cumhurbaşkanımız ve hükümet, PKK veya HDP’ye yakın olsaydı şu an Demirtaş içerde olmazdı, Apo çoktan özgür olurdu. Bu söylemler tamamen afaki, algı oluşturmaya yönelik söylemler. Cumhurbaşkanının teröre karşı mücadelesi ortadayken bu söylemler gayri ciddi ve algıyı sattırmaya yöneliktir. Bu yaptıkları kendilerini yapacağı işi kafa karıştırarak unutturmaya çalışmaktır.”