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Çakırı'da devrilen ağaç büyük korkuya sebep oldu!

Ağırlığına dayanamayarak kopan ağacın dalı devrilmesi korkuya neden oldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:49
Çakırı'da devrilen ağaç büyük korkuya sebep oldu!

Olay bugün Çankırı Valiliği yakınındaki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Çankırının en işlek yerlerinden birisi olan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde devasa ağacın dalı, ağırlığa dayanamayıp bir anda devrildi. Adeta facianın eşiğinden dönülen olayla, büyük bir gürültü ile sokağa savrulan devasa dal parçası caddeyi araç trafiğine bir süre kapattı.

Gürültü sonrasında sokağa çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, belediye ekipleri sokak üzerindeki dalları keserek kaldırdı. 

Ağaç dalının içten çürümeye başladığı ve ağırlığına dayanamayıp koptuğu iddia edildi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:49
  1. Çankırı
  2. Necip Fazıl Kısakürek
  3. çankırı
  4. belediye

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