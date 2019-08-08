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Çakıcı: "Huzurevi Boyabat’a huzur verecek"

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat Yaşlı Bakım ve Huzurevi ilçemize huzur verecek" dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:55
Çakıcı: "Huzurevi Boyabat’a huzur verecek"

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat Yaşlı Bakım ve Huzurevi ilçemize huzur verecek" dedi.


2016 yılında düzenlenen törenle temeli atılan ve çeşitli sebeplerle yapımına başlanamayan Boyabat Huzurevi projesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Huzurevi Genel Müdürlüğü mühendisleri Boyabat’a gelerek projenin gerçekleşeceği alanda incelemelerde bulundular.



"Huzur verecek"


İncelemeleri ve projeyi yakından takip eden Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat Yaşlı Bakım ve Huzurevi projemizi yerinde inceledik Huzurevi Boyabat’a huzur verecek" ifadelerini kullandı.


İncelemelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Huzurevi Genel Müdürlüğü mühendislerinin yanı sıra, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, Boyabat Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Yılmaz ve heyeti de katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:55
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