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Gündem Çakarlara operasyon: Evlerden cephanelik çıktı
Gündem

Çakarlara operasyon: Evlerden cephanelik çıktı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen baskında 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:38:00 -
Çakarlara operasyon: Evlerden cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

Maddi menfaat, silahlı adam yaralama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa başta olmak üzere farklı ilçelerinde silah zoruyla maddi menfaat, silahla adam yaralama, yağma amaçlı tehdit eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Cephanelik çıktı

Kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında basılan adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet, 40 bin lira para ele geçirildi.

Polisin eylemlere ilişkin paylaştığı görüntüde, şüphelilerin bir iş yerini bastığı, başka bir iş yerinde tehdit ettikleri kişiyi vurduğu ve meskun mahalde havaya ateş açtığı anlar görülüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

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