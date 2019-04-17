Çakal Carlos'tan dikkat çeken sözler! "Türkiye’ye Yeni Bir Nizam Gerek"

Müslüman olmadan önce Çakal Carlos namıyla bilinen Salim Muhammet, Türkiye ile ilgili dikkat çeken tespitler içeren bir yazı kaleme aldı.

İşte Çakal Carlos'un o yazısı;

Türkiye’de geçtiğimiz hafta seçimler yapıldı. Seçimlerden beklendiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi büyük bir farkla birinci olarak çıktı. Buna mukabil Türkiye’nin büyükşehirlerinde belediye başkanlıklarını kazanamadı; bilhassa İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesi önemli. Erdoğan’ın ve partililerin nerede hata yaptıklarını iyi düşünüp ona göre hareket etmesi gerekiyor.

Türkiye’de bir çok azınlık grup yaşıyor. Özellikle Kürtler çoğunlukta; fakat Ermeniler ve diğer etnik unsurlar da var. Türkiye Cumhuriyeti M. Kemal tarafından kuruldu. Erdoğan ise Türkiye’nin M. Kemal’den sonra en fazla dikkat çeken lideri ve Türk halkını hakkıyla temsil ediyor. Fakat Türkiye’deki diğer halkların haklarının tanınması hususunda biraz daha esnek davranmalı, bunun getirileri olacaktır. Nitekim Kürtlerin yoğunlukta olduğu Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Erdoğan’ın partisi seçimleri kazandı. Bunun çeşitli sebepleri olabilir.

Tam bağımsız bir Türkiye’ye tüm dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İnsanlığın düşmanı olan ABD, Türkiye’ye dört bir koldan saldırıyor. Türkiye’nin bağımsızlığı Amerikan halkının dahi faydasına olacaktır. Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri alması gayet yerinde bir hamle ve dolayısıyla ABD’yi rahatsız ediyor. Esasında bu bir ticaret, Türkiye bugün ABD’den değil de Rusya’dan almayı daha kârlı buluyor; fakat Türkiye’nin bu ticareti tam bağımsızlığa da bir adım niteliğinde olacak.

Çok uzaktan, cezaevinden Türkiye’ye destek vermeye çalışıyorum. Venezüellalılar I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı halifesi için gönüllü olarak yardıma gelmiş bir millettir. Ben de bugün Türkiye’nin tam bağımsızlığa kavuşmasını istiyorum. Müslümanlar ve Filistin için bu çok önemli. Erdoğan’dan şunu rica ediyorum; Türkiye’deki herkesi arkana alacak bir düzen kur. Herkesin birbirine saygı göstereceği, herkesin fikirlerini söyleme hürriyetine sahip olduğu, insanların birbiriyle dayanışma içinde olacağı bir düzen. İdeolojik farklılıklar bir kenara bırakılmalıdır.

Venezüella’da bugün ortaya çıkan durum da yukarıda bahsettiklerimin eksikliğinden kaynaklandı. Venezüella ile hâlâ irtibat kuramıyoruz. Bir hakimiyet savaşı yaşanıyor. Artık susuzluk ile mücadele ediyor insanlar. Bunların sebebi sadece hükümetin kötü yönetimi değil tabiî ki, Maduro vatansever bir lider. Hataları oldu; ama emperyalistlerin saldırılarını da unutmamak lazım. Muhalifler Bolivaryan devrimden, Chavez’den ve Maduro’dan rahatsızdı ve ihanet ettiler.

ABD Venezüella’ya operasyon çekerken, Rusya ve Çin ise destek veriyor. Çin’in Venezüella’da ekonomik çıkarları var. CIA bölgede etkinliğini artırıyor. Venezüella’nın bağımsızlığını müdafaa edebilmesi için Meksika, Rusya, Çin, Küba ve Türkiye ile müttefiklik ilişkisi içinde bu mücadeleyi devam ettirmesi gerekiyor. Erdoğan Müslüman Kardeşler ideolojisine sahip olmasına rağmen Venezüella’ya destek vererek, Venezüella halkının haklarını savundu. Venezüella’da mevcut hükümete karşı vatansever bir alternatif yok ve bu işin neticesinde Venezüella bağımsızlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun vefatının sene-i devriyesi yaklaşırken Erdoğan’ın Kumandan’ın cezaevinden çıkmasına katkı sağladığını hatırlatalım. Dolayısıyla bu mücadeleye katkı sağlamıştır ve bu mücadele devam edecektir.

Tüm emperyalist saldırılara karşı hem Venezüella, hem de Türkiye zafere ulaşacaktır. Filistin’in mukaddes toprakları Siyonistlere karşı hürriyete kavuşacaktır.



Allahü Ekber!



06.04.2019