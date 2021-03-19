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Gündem "Çakal Carlos"tan çarpıcı tespit: Bu konuda Amerikan emperyalizmine teşekkür edilmeli
Gündem

"Çakal Carlos"tan çarpıcı tespit: Bu konuda Amerikan emperyalizmine teşekkür edilmeli

"Çakal Carlos" lakabıyla tanınan Baran dergisi yazarı Salim Muhammed, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle koronavirüs salgınının Venezüella'ya geç ulaştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 12:42:00 -
"Çakal Carlos"tan çarpıcı tespit: Bu konuda Amerikan emperyalizmine teşekkür edilmeli

Müslüman olmadan önce kamuoyunda "Çakal Carlos" lakabıyla bilinen Salim Muhammed, Baran Dergisi'ndeki son köşe yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ülkelerinin büyük bir buhran içinde olduğunu hatırlatan "Çakal Carlos" çarpıcı bir tespit yaptı.

ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların Venezüella'ya yaradığını ve salgının bu ülkeye geç ulaştığını kaydeden Salim Muhammed, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Gördüğüm kadarıyla Türkiye kötü şartlar içerisinde bulunuyor. Pandemi bir hayli yayılmış vaziyette. Aynı şekilde İran da öyle. Fakat enteresandır ki tüm dünyada pandemiden en az etkilenen ülkelerin başında memleketim Venezüella geliyor. Bu hususta belki de Amerikan emperyalizmine teşekkür etmek gerekiyor çünkü onların yürütmüş olduğu ekonomik savaş sebebiyle oluşan şartlar hastalığın Venezüella'ya geç ulaşmasına sebep oldu."

"Bazı hatalar yapıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratik yollarla yılladır iktidarda bulunduğunu ancak yapılan bazı hatalar nedeniyle son seçimlerde bazı büyük şehirlerin kaybedildiğini aktaran Salim Muhammed, "Bunun sebebi birtakım hatalar yapılmasıdır. Siyonist-emperyalist ajanlar insanları manipüle ediyor. Unutulmamalı ki tüm ajanlar Günelist değil. Gülenistler yozlaşmış insanlar ve CIA ile birlikte MOSSAD'a çalışıyorlar" dedi.

 

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