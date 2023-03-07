Çakal Carlos: Zelenskiy en büyük hainlerden biri!

Çakal Carlos: Ukraynalı hainler kazanamayacak; ama pek çok insan öldü ve Ukrayna şehirleri yok edildi. Rusya'nın en büyük nükleer güçlerden biri olduğunu unutmamalıyız.

Rusya ile Ukrayna'yı ele geçiren hainler arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı bir Yahudi'dir. Babası ve annesi Kızıl Ordu'da askerlerdi. Bunu daha önce de söyledim ama tekrarlayayım. II. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna'daki Yahudileri katleden Banderaların son birliği Zelenskiy’i ziyaret etti. Nazilerin Yahudileri öldürdüğünü söylediler, bu doğru değil. Naziler onları toplama kamplarına gönderiyordu. Bu büyük bir manipülasyon. Banderalar, Yahudi din adamlarını öldürdüğü için Naziler onlara müdahale etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı onlarla görüştü.

Savaş devam ediyor ve Rusya'nın kazanacağını düşünüyorum. Maalesef, Rusların işin bu boyuta gelmesine niçin izin verdiğini anlamıyorum. İlk hafta işlerini bitirmeleri gerekiyordu; ama Kiev'i almaya çalışmadılar. Sadece Rus bölgelerini almak istediler ve bu bir hataydı. Tüm ülkeyi işgal etmeli ve bitirmeliydiler. Ne yazık ki Putin yoldaş iyi bir adam ve başlangıçta çok fazla kan dökmek istemedi. Ama bu bir savaş ve tüm NATO ülkeleri Ukrayna ordusuna her türlü modern malzemeyi gönderiyor. Sadece Amerika endişeli, biliyorsunuz, Rusya'ya karşı bir atom savaşına girmek istemiyorlar. Çünkü bir nükleer savaş olursa Amerikalılar kaybeder. Belki milyonlarca Rus ölür; ama Ruslar ayakta kalır. Çünkü onlar tarihî olarak en büyük ülkelerinden biridir; Amerika Birleşik Devletleri'nden daha büyüktür.

Ukrayna Cumhurbaşkanı bir Yahudi; ama Rusya'ya karşı çalışıyor. Rusya Yahudileri kurtardı. Rusya, Yahudileri toplama kamplarından kurtardı. Sovyetler Birliği, Stalin ve Kızıl Ordu tarafından kurtarıldı Yahudiler. Rusya aleyhindeki propaganda tüm dünyada devam ediyor. Ukraynalı hainler kazanamayacak; ama pek çok insan öldü ve Ukrayna şehirleri yok edildi. Rusya'nın en büyük nükleer güçlerden biri olduğunu unutmamalıyız. Ukrayna'nın sınır bölgesinde yaşayan halk, Rusya'nın kontrolünde yaşamak istiyor. Çünkü onlar Rus ve Rusça konuşuyorlar.

Korkarım bu kadar kan boşa akmış olacak. Rusya kaybetmeyecek. Çünkü şu anda dünyanın en zengin ülkesi olan Çin tarafından destekleniyorlar. Çin her geçen gün daha da zenginleşiyor. Öte yandan Kuzey Kore tarafından destekleniyorlar, tabii ki küçük bir ülke; ama iyi silahları var. Ve Şii bir ülke olan İran tarafından destekleniyorlar. Ben Sünni bir Müslümanım ama İran’ın antisiyonist bir hükümeti olduğunu kabul ediyorum. Doğru taraftalar; Rusya'ya savaş malzemeleri göndermeleri bunun bir delili. Hainler ve ajanlar ile iyi insanlar arasındaki iki kutuplu bir savaş yaşanıyor.

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Türkiye Cumhurbaşkanı da iyiler tarafında. Ümid ediyorum bir sonraki seçimleri de kazanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda bazı hatalar yaptı, yaptığı hataları mutlaka düzeltmeli. Abdullah Öcalan dahil siyasi tutsakları serbest bırakmalı. Onlar siyasi muhalefette yerini alabilmeli. Öcalan Türk hukukuna angaje olursa, Kürt ve Türk halkı için tarihi bir lider olabilir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, o sınırlar içerisinde Kürt halkının haklarını savunabilir. Ümid ediyorum bu gerçek olur ve Kürt halkını Amerikan emperyalistlerinin elinden kurtarabilir. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı göstermelidir. Hadiseler net değil ama Türkiye Cumhurbaşkanı iyi bir insan, inşallah tekrar seçilir, Allah onu korusun.

Her neyse, tekrar etmeliyim ki Venezuela'da benim ülkeme dönmemden korkan bazı insanlar var ve onlar hükümetteler, hainler. Çünkü ben popüler bir adamım. Venezuela'nın üç başkanı benim ailemdendi, biri baba tarafından, ikisi anne tarafından. Dördüncü olabilirdim; ama artık çok yaşlıyım. Ülkem hükümetin hataları yüzünden mahvoldu. Emperyalist saldırganlık sürüyor. Şimdi de su sorunu var. Su hayat için en önemli şeydir. Fakat inanıyorum ki biz kazanacağız. 28 yıldır cezaevindeyim ama hâlâ direniyorum!

Allahü Ekber.

Baran Haber