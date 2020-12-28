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Dünya Çakal Carlos yazdı: Erdoğan Türkiye'nin en iyi Cumhurbaşkanı
Dünya

Çakal Carlos yazdı: Erdoğan Türkiye'nin en iyi Cumhurbaşkanı

Müslüman olmadan önce 'Çakal Carlos' olarak bilinen Salim Muhammet, Baran Dergisi'ndeki köşe yazısında siyonist İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik saldırılarına değindi. Türkiye'nin İslam coğrafyasında çok önemli bir rolü olduğunu belirten Muhammet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:29:00 - 2020-12-28 18:32:08
Çakal Carlos yazdı: Erdoğan Türkiye'nin en iyi Cumhurbaşkanı

Müslüman olmadan önce kamuoyunda 'Çakal Carlos' lakabı ile tanınan Salim Muhammet, bu haftaki köşe yazısında siyonist İsrail'in Flistinli mazlumlara yönelik zulmüne değindi. Yahudilerin Filistin topraklarını işgal etmek için nasıl bir algı operasyonu yaptıklarına dikkat çeken Muhammet, "Mücadelemizi kazanmamız durumunda tüm Yahudilerin Filistin'den ayrılmak zorunda kalacağı şekilde bir manipülasyon yapıyorlar. Oysa onlar orada binlerce yıldır yaşıyor ve evlerinden ayrılmak istemiyorlar." dedi.

'Bizi en çok alakadar eden ülke Türkiye'

"Önümüzdeki süreçte neler yaşanacak?" diye soran Muhammet, "Dünya tam anlamıyla inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye bölünmüş vaziyette. Bu süreçte insanlara öğretilen birçok ezber bozulacak. Çünkü inanmayanlar topyekûn insanlığın düşmanı; Müslümanların düşmanı. Bu noktada bizi en çok alâkadar eden Türkiye." ifadelerini kullandı.

'Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi Cumhurbaşkanıdır'

Türk milletinin çalışkanlığına vurgu yapan Muhammet, "Türkler çok çalışkan bir millet olarak Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da çalışıyor. Türkiye devleti de Siyonistlere ve Amerikan ajanlarına karşı bir mücadele veriyor. Gülenistlere ve emperyalist sermayeye karşı verilen bu mücadeleden güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Azınlıklar da bu mücadelede Türkiye'nin Müslüman rejiminin yanında yer alacaklardır." dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu unutulmamalı ki Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi Cumhurbaşkanıdır."

'Ülkem beni geri istiyor çünkü ben sembol bir şahsiyetim'

Ülkesi Venezuella'da iktidarın yozlaştığını söyleyen Muhammet, tutukluluğunu hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkem Venezüellada insanlar benim tekrar dönmemi istiyor. Çünkü ben sembol bir şahsiyetim. Halk, hükümetin içerisine sızmış hain ve yozlaşmış tipleri temizlemek noktasında katkım olacağını biliyor. İsimlerini tesbit edebilirim; fakat bu zor bir süreç. Hain ve yozlaşmış bir zUmre ülkeyi harabeye çevirdi. Sadece Amerikan emperyalizminin saldırganlıkları değil, içeridekilerin de ülkenin bu hâle gelmesindeki tesiri büyük. İktidardaki bu yozlaşmanın en önemli delillerinden biri ise, benim tam 26 senedir burada, Fransa'da cezaevinde tutuluyor olmamdır. Ümid ediyorum memleketime dönme ve tecrübelerimle halkıma ve Bolivarci rejime yardım edebilme imkânına kavuşacağım."

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