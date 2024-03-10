Çakal Carlos: 'Rusya, Ukrayna’yı 2014’te işgal etmeliydi'

Çakal Carlos Baran Haber'de yazdı: Korkunç bir vaziyete giriyoruz. Sadece kendime sorduğum bir soru var. Hikâyenin başında Rusya neden Ukrayna'yı işgal etmedi? Merak ediyorum.

Rusya-Ukrayna sınırındaki savaş devam ediyor ve bu konuda bir şeyler söylemeliyim. Ukrayna'ya en az on defa gittim ve oradaki insanları sevmedim. Rusya sınırına geldiğinizde insanlar Rus olmamasına mukabil Rus kültürüne sahiplerdi, çok nazik ve arkadaş canlısıydı. Bunu hatırlıyorum. Sovyetler Birliği'nde en son Kiev havaalanında bulunmuştum. Kötü bir hatıraydı, ama Sovyetler Birliği'nde farklı tecrübelerim oldu. Nihayetinde devleti yok ettiler, Sovyetler Birliği ortadan kalktı. Saçma şeyler yapıyorlardı. Ajan olarak çalışmamı istediler. Onlarla arkadaştık, ama ajan olmak başka bir şeydir. Ajanların ihanet etmesi gerekebilir.

Rusya'yı yüzde yüz desteklediğimi söylemeliyim. Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç iyi bir adamdı ve bu dönemde Ukrayna'nın özgürleştirilmesi gerekirdi. O, Rusya'nın dostuydu, kendisine suikast düzenlendi. Akabinde Ruslar müdahale etmeliydi, bunu yapmadılar ve işte şimdi içinde olduğumuz vaziyet bu.

Düşünün, Ukraynalıların çoğu Nazilere yardım ediyordu, ama şimdi Ukrayna'nın başkanı bir Yahudi. Babası ve annesi ise Kızıl Ordu'da askerdi ve iyi insanlardı.

Korkunç bir vaziyete giriyoruz. Sadece kendime sorduğum bir soru var. Hikâyenin başında Rusya neden Ukrayna'yı işgal etmedi? Merak ediyorum. Çok önemli bir yarımadayı aldılar ve orası sürgündeki bir albay tarafından işgal edildi, Venezuelalı bir albay. O bölgeyi işgal etti, Alman bir kadın olan imparator tarafından çağrıldı. İmparatorun kocası ölmüştü ve o da Çar oldu. O generalle aşk yaşadılar. Bu adam, Francisco de Miranda, o zamanlar sürgünde olan bir albaydı. Geri döndüğünde ise General Francisco de Miranda İspanyol Amerika'sının bağımsızlığının öncüsü oldu. Biliyorsunuz, bu çok garip ama Venezuelalılar olarak dünyanın her yerinde birbirimize bağlıyız. Benim de dahil olduğum Venezüellalı tarihi şahsiyetleri düşündüğümde, pek çok şeye dahil olduk. Bu Venezüella'nın tarihidir. Bolivar Venezüella'nın yanı sıra Kolombiya, Ekvador ve Peru'nun da bağımsızlığı sağladı, tüm Latin Amerika ülkeleri için bir örnek oldu. Mesela Panama da Bolivar tarafından özgürleştirilen ülkelerin bir parçasıydı.

Zor bir durumla karşı karşıyayız, ama yine de Salvador'da Filistin kökenli bir başkanımız var ve harika bir yönetim sergiliyor. Amerikalılar için çalışmıyor, yolsuzluk yapmıyor, düzeni koruyor, ülkeye barış getiriyor ve nüfusun yüzde 90'ı onunla birlikte.

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Ne olacağını kim bilebilir? Ama işler zor; çok, çok zor. Ben, burada hapishanede kötü bir durumdayım, direniyorum. Direnmeye devam ediyorum ve ne olacağını bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, iyi avukatlarım var, korkum yok. Türk avukatlarım çok sadıklar. Önemli olan benim moralimi yüksek tutmam. Ümid ediyorum özgür olacağım. Beni yakında serbest bırakmalılar çünkü Fransa hükümeti 30 yıl hapis yattıktan sonra Venezüella hükümetinden beni kabul etmesini istedi. Bundan sonra Venezüella hükümeti evet demeli. Ümidim o ki bu gerçekleşir ve ben ailemle, kardeşlerimle, arkadaşlarımla birlikte olurum.

Allahü Ekber!

05.03.2024