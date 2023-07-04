Çakal Carlos: 'Putin, Rusya’da büyük bir temizlik yapacak'

Çakal Carlos Aylıkbaran'da haftalık yayınlanan yazısında Rusya'daki Wagner kalkışması hakkında yazdı. Carlos 'Şaşırtıcı bir şekilde Wagner liderinin Rus ordusuna saldırdığını gördük. Tabiî ki kaybettiler. Rus ordusu ve Putin bir vatanseverdir. Putin, Wagner de dahil olmak üzere Rusya'daki bazı kirli insanları temizleyecektir. Rusya'yı parçalamak istiyorlar ama yapamayacaklar.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Wagner ekibinin çıkardığı sorunlarla alakalı haberleri takip ettim. Wagner üyeleriyle ilk kez Hartum'da tanıştım ve beni hemen tanıdılar. Wagner örgütü KGB için çalışıyordu. Bu insanları kullandılar. Örneğin Sudan'ın güneyindeki bombardıman uçaklarının pilotlarının hepsi bu örgütün Rus pilotlarıydı. Yani Wagner meselesi yeni bir şey değil, çok eski. Onlar Afrika'nın her yerinde, bir şeyler yapıyor. Ama bu çok ilginç. Ruslar doğrudan müdahale etmedi ve Wagner'in adını kullandılar.

Şimdi ise şaşırtıcı bir şekilde Wagner liderinin Rus ordusuna saldırdığını gördük. Tabiî ki kaybettiler. Çünkü Rus ordusuna saygı duymak zorundasınız. Rus ordusu ve Putin bir vatanseverdir. Onlar Rusya'yı ve Rusya'nın dostlarını savunur. Rusya’nın başkanı Putin kimsenin ajanı değil. Rusya çok güçlü bir ülke ve tüm emperyalistler onlara saldırıyor.

Ben hapisteyim ve Ruslar bana bütün kapıları kapatmadı. Suriye Devlet Başkanı, Amerikan Başkanı'nın talebini kabul etmiş ve beni ülkeden kovmuştu, ama benden yapmamı istedikleri şeyi yapmadım. Lübnan'a gitmemi istediler; tabii ki Lübnan'a gitmedim. Çünkü beni Lübnan'da bekliyorlardı. Bu yüzden Ürdün'e gittim. Irak'a da gitmedim, çünkü Suriye'den Irak'a gitmenin bir yolu yoktu. Ürdün Kralı Kral Hüseyin tarafından davet edildiğim için Ürdün’e gitmeyi tercih ettim. Suriye beni sınırdışı etmeden birkaç sene önce Kral Hüseyin beni davet etmişti. Ürdün'deyken iyi korunuyor ve saygı görüyordum. Ürdünlülerin bana karşı tutumunu hiç unutmuyorum. Ürdün'ün şu andaki kralı ise o zaman bir prensti. Biz onun kral olmasını bekliyorduk ve zamanı geldiğinde oldu. Allah onu korusun, bana karşı çok kibardı.

Rusya’ya dönersek, Rus ordusuna saldırmak Rus halkına saldırmaktır. Çünkü Rus ordusu bir halk ordusudur. Paralı askerler yoktur. Elbette profesyoneller var, hem de iyi profesyoneller; ama paralı asker değiller. Wagner lideri, bir şey olacağını ve yok edileceğini düşünüyordu. Wagner lideri yanlış tercihte bulundu ve yenildi. Unutmayalım ki Rus güvenliği bugüne kadar dünyanın en iyi güvenliğiydi. Fakat artık bir şeyler değişti.

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Birçok Avrupa ülkesi, NATO ülkeleri ve NATO üyesi olmak isteyenler, Rusya'ya karşı saldırganlığı destekliyorlar. Çünkü bugün Rus halkı Sovyet dönemindeki hükümetin gösterdiğinden daha çok saygı görüyor ve onlar da bu vaziyeti ortadan kaldırmak istiyorlar. Rusya ile oyun oynamak istiyorlar. Ama bunu neden yapmaya çalışıyorlar? Bunun ideolojik bir mesele olduğunu anlayabiliyorum. Rusya'yı parçalamak istiyorlar ama yapamayacaklar. Rusya ve Çin kazanacak ve Amerikan köpekleri kaybedecek.

Fransa şu anda ikili bir oyun içinde

Fransa şu anda ikili bir oyun içinde. Neler oluyor bilmiyorum. Fransa, Cumhurbaşkanı General De Gaulle döneminde bağımsızdı. De Gaulle, sağcı bir adam olmasına, Komünist olmamasına rağmen Rusya'nın dostuydu. Fransa'da büyük bir komünist parti vardı ve komünist parti Fransa’nın savunulmasında çok önemli bir rol oynadı. Fransa Komünist Partisi'nin özel bir servisi, Filistin direnişinde FHKC ile birlikte çalıştı. Ben bunun tanığıyım. Şimdi Fransa’da komünist parti daha küçük, çünkü büyük hatalar yaptılar. Yine de onları seviyorum, kimsenin ajanı olmadıklarını biliyorum.

Putin, Wagner de dahil olmak üzere Rusya'daki bazı kirli insanları temizleyecektir. Söylediğim gibi Wagner üyeleriyle Hartum'da bir kez karşılaştım. İki adam “bu Carlos” dedi ve benimle Rusça konuştular, beni tanıdılar. Zannediyorum 1994 yılıydı. Sudan’da ihanete uğradım ve 50 milyon dolara satıldım. Aynı parayı Usame bin Ladin için de ödemek istediler; ama o Sudan'dan Afganistan'a kaçmayı başardı. Parayı Suudiler ödüyordu ve 50 milyon doları ödemişlerdi. Onu Suudi Arabistan’a götürmek istemediler ki Amerikalılar onu yakalayabilsin. Sudan başkanı, o hain, parayı da aldı ve sakladı. Ve bu 100 milyon dolar onun evinde bulundu.

Her neyse, direniyorum, sabrediyorum.

Allahü Ekber!

24.06.2023