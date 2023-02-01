Çakal Carlos: İnşallah hapishanede ölmeyeceğim!

Carlos: Venezuela'da benimle dayanışma içinde olan parlamento üyeleri var. Maalesef Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez bana karşı; ama nedenini bilmiyorum. Burada cezaevinde hayatta kalmaya çalışıyorum. Erdoğan Venezuela ile dayanışma içinde. Biz kazanacağız, kaybetmeyeceğiz ve inşallah hapishanede ölmeyeceğim.

Venezuela Devlet Başkanı'na bir mektup yazdım. Ona verilmesi gerekiyor. Umarım benim için bir şeyler yaparlar. Elçilik çalışıyor. Daha önce de söyledim, iki konsolosluk görevlisi hanım beni görmeye geldi; ama şimdiye kadar geri dönüş olmadı. Burada ne tür bir sabotaj yapıldı bilmiyorum. Benim durumum çok kolay değil. Tekrar servis değiştirmek zorundayım. Bu tam bir karmaşa. Beni neden rahatsız ettiklerini anlamıyorum. Çünkü ben 28 yıldan fazla bir süredir cezaevindeyim ve hiçbir zaman sorun çıkarmadım. Müdürler her zaman benim yanımdalar, dayanışmacılar. Sadece bir kez La Sante Cezaevi'nde sorun çıkaran Yahudi bir kadın oldu. Ne olursa olsun, bu çok soğuk havalarda günde bir kez bir saatliğine dışarı çıkıyorum ve avlunun etrafında dolaşıyorum.

Venezuela'da benimle dayanışma içinde olan parlamento üyeleri var. Maalesef Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez bana karşı; ama nedenini bilmiyorum. Seçilmeden önce dahi kardeşlerime de karşı. Ortada bir sebep yok. Chavez iktidardayken de Başkanlık Sarayı'ndaydı ve aileme, kardeşlerime kaba davranıyordu. Başkan Chavez bir suikastla öldürüldükten sonra bakan oldu. Başkan Yardımcısı Nicholas Maduro ise başkan oldu. 2018'de ise Rodríguez başkan yardımcısı oldu. Her neyse, ben hala hapisteyim. Ama bu bir sorun değil, mesele dayanışma ile ilgili. Büyükelçiler bana hak verdiler; çünkü NATO tarafından Venezuela'ya karşı bir savaş başlatılmıştı. Şimdi tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Ne olacağını bilmiyorum ama umarım Venezüella Hükümeti ve Başkan Maduro uzun süre iktidarda kalabilir, ben de Başkan Yardımcısına rağmen daha iyi haklar elde edebilirim.

Neler olup bittiğini bilmiyorum. Komplo teorilerine girmek istemiyorum. Ama şu açık ki, bazı insanlar bilmediğim bazı nedenlerden dolayı bana karşılar. Direniyorum. Gardiyanların çoğu, özellikle de yaşlı olanlar bana karşı çok nazik. Onlarla şakalaşıyorum. Çok kibar ve dayanışmacılar. Cezaevinde de olsam iyi ve şakacı bir insanım. Ama burada cezaevinde hayatta kalmaya çalışıyorum. Çok fazla yeni insan geliyor. Daha önce hiç görmediğim bir karmaşa var.

Bir süre önce Venezuela Komünist Partisi sekreteri ile konuştum. Komünist Parti'nin yöneticisi olan bir bayan var. Onlar da dayanışmacılar. Ama aynı zamanda hükümet, başkan ve başkan yardımcısı tarafından Venezuela devriminin düşmanı olarak görülüyorlar. Oysa harekete karşı olan sağcı partiler ya da sosyal demokrat partiler tarafından bile bu insanlar düşman olarak görülmüyor. Çünkü onlar gerçek devrimciler. Daha önce de söyledim, Latin Amerika'daki tüm komünist partiler KGB için çalışıyordu. Venezuela Komünist Partisi Latin Amerika'da tamamen bağımsız olan tek partidir. Moskova'dan emir almıyorlardı. Biz Sovyet karşıtı değiliz; ama Sovyet ajanı da değiliz.

Venezuelalılar özel insanlardır. Biz İspanya'dan bağımsızlığını kazanan ilk ülkeyiz. Büyük liderlerimiz vardı, mesela İspanyol kökenli Venezüellalı General Francisco Miranda ve büyük Simon Bolivar Venezuelalıydı. Mareşal Sucre bir Venezuelalıydı. Bu isimler yeterli çünkü onlar tarihi şahsiyetler, Panama'dan en güneye kadar Latin Amerika'nın kurtuluş yolunu açtılar.

Rus ordusu Ukrayna'nın güneyini ele geçirdiğinde, Venezüellalı sömürgecilik karşıtı bir general Ukrayna'nın güneyindeki toprakları işgal etti. Kırım bir Rus yarımadası haline geldi. Alman kökenli bir prenses olan imparator Katharina onu çağırdı ve ona para ve belgeler verdi. O da Avrupa üzerinden Latin Amerika'ya yöneldi ve Venezuela'yı bu para ve belgelerle özgürleştirdi. Bu kişi Francisco Miranda idi.

Şimdi Ukrayna'da bir karışıklık var. ABD Rusya'ya karşı savaşıyor ama asla kazanamayacaklar. Ukraynalı faşistler, Yahudi bir komedyen olan Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın müttefiki. ABD ve Avrupa ülkeleri, Venezuela ve Küba'nın müttefiki olan Rus hükümetine saldırmak için binlerce milyon dolar harcıyor. Onlar doğru taraftalar ve Filistin davasını destekliyorlar. Ve Suriye'yi savunuyorlar.

Türkiye hükümeti iyi bir hükümet. Türkiye’ye ve cumhurbaşkanına saygı duyuyorum. Suriye'nin kuzeyindeki ABD üslerine müdahale etmek zorunda kaldılar. Kürtleri destekliyorum, ulusal hakları var; ama ABD tarafından manipüle edildiler ve Türkiye Kürtlere müdahale etmek zorunda kaldı. Türkler Kürtlerden sonra bölgeye geldi ama bölgenin ana gücü oldular. Türk İmparatorluğu herkese saygılıydı. Bu olağanüstü bir şey. Türk İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, sınırında yaşayan milletler için felaket bir süreç başladı. Şimdi karışıklık devam ediyor. Amerikalılar binlerce masum insanı öldürdü. Suriye'deki rejimi devirmeye çalıştılar. İran ve Rusya tarafından desteklendiler. Rusların 1960'lardan beri Suriye'de üsleri var. ABD ve İsrail, Suriye'yi diğer Arap ülkeleri gibi bir sömürge haline getirmek istedi. Bölgede İsrail ile ilişkisi olan tek ülke uzun yıllar Türkiye'ydi. Ama şimdi Türk hükümeti İsrail'in bir ajanı değil, İsrail ile ilişkileri yeniden kurdular; çünkü başka seçenekleri yok.

Bence Türkiye ve Venezuela halkları bağımsızlıklarını koruyacaklardır. Umarım öyle olur. Dünyanın en zengin ülkesi Venezuela zor bir durumdaydı ama iyiye gidiyor. Çünkü ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Venezuela petrolüne ihtiyacı var. Erdoğan Venezuela ile dayanışma içinde. Biz kazanacağız, kaybetmeyeceğiz ve inşallah hapishanede ölmeyeceğim.

Allahü Ekber!

Baran Haber