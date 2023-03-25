Cajun baharatı: Geleneksel Hint karışımı nasıl yapılır? Kajun antiseptik baharat, tadına doyum olmaz

Cajun Baharatı Nedir?

Sos ve salataların lezzetini anında yükselten kajun (cajun) baharatının içinde sarımsak tozu, soğan tozu, kurutulmuş kekik, kimyon, acı kırmızı biber, öğütülmüş beyaz biber, kuru fesleğen, taze öğütülmüş karabiber, öğütülmüş kereviz tohumu, toz kırmızı biber ve deniz tuzu vardır.

Kajun ya da cajun baharatı salata ve soslarda kullanılan bir çeşnidir. Patates ve tavuğa da çok yakışır. Izgaralarda, balık, et ve tavuk yemeklerinde kullanılır. Kajun baharatı Hint ve Fransız mutfaklarının en sevilen baharatlarından biridir.

Kajun baharatını etlerin üzerine tuz atar gibi serpebilir ya da etleri bu baharatla marine edebilirsiniz. Cajun baharatının köriyi andıran baskın bir tadı vardır. Kajun baharatını hazır olarak marketlerden satın alabilirsiniz ya da evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Cajun Baharatı İçindekiler Listesi

Cajun baharatı hazırlarken kullanabileceğiniz temel malzemeleri sizler için listeledik:

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1 kaşık taze öğütülmüş karabiber

2 kaşık soğan tozu

2 kaşık sarımsak tozu

2 kaşık kurutulmuş kekik

1 kaşık deniz tuzu

1 kaşık kuru fesleğen

1/2 (yarım) kaşık acı kırmızı biber

1 kaşık öğütülmüş beyaz biber (ya da karabiber)

1 kaşık kimyon

5 kaşık toz kırmızı biber

1/2 (yarım) kaşık öğütülmüş kereviz tohumu (isteğe bağlı)

Yukarıdaki malzemelerle kendi cajun baharatınızı hazırlayabilirsiniz.

İşte tarifi:

Cajun Baharatı (Hindistan) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kuru fesleğen ve yaprak kekik, havanda dövülerek küçük parçalara ayrılır.

Üzerine diğer baharatlar eklenerek karıştırılır.

Cajun Baharatı Faydaları ve Zararları

Kajun faydaları:

-Cajun baharatının içinde bulunan karabiberin spazm giderici, ateş düşürücü ve antioksidan özellikleri vardır.

-Amerikan Baharat Tüccarları Birliğine göre baharatın içinde yer alan sarımsak tozu, karabiber ve fesleğen gibi otlar yemeklerde tuz yerine kullanılarak tuzun getirdiği tadın yerini almak için birebir.

-Baharatın içindeki kekik, tonik ve antiseptik özellikleri ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Akciğer zarı iltihabı ve bronşit gibi hastalıklara etkilidir.

-Baharattaki kırmızı biber metabolizmayı hızlandırır. Soğuk algınlığı ve grip gibi semptomları azaltır. Kan dolaşımını hızlandırır.

-Baharattaki kimyon hazımsızlık ve gaz şikayetlerini azaltır.

Kajunun zararları:

Her baharatta olduğu gibi cajun baharatının da fazla tüketilmesi vücuda zarar verebilir.

Kajun baharatında da yer alan karabiber, acı biber ve pul biber gibi baharat çeşitleri metabolizmayı da hızlandırır. Metabolizmanın hızlanması her ne kadar faydalı olsa da bu kanbasıncının artmasına ve kalbin zorlanmasına neden olabilir.

Bazı baharatlar sindirimi olumsuz etkileyebilir. Baharatların fazla tüketilmesi mide ağrısı, ishal, mide bulantısı gibi sorunlara neden olabilir. Mide rahatsızlığı olan kişiler baharat tüketiminden uzak durmalıdır.

Cajun Baharatı Nerelerde Kullanılır?

-Tıpkı köri gibi kajun baharatı da damak tadına ve yemeği yapan kişiye göre farklılık gösterir.

-Cajun baharatı karides yemeklerine ayrı bir lezzet vardır. Limon aromalı karidesli makarna yemeğine kajun baharatını ekleyerek yemeğin lezzetini arttırabilirsiniz.

-Kajun baharatının zeytinyağı ile karıştırıp tavuğun ya da patateslerin üzerine sürebilirsiniz. Ardından fırına atıp kajun soslu yiyeceğiniz tadını çıkarabilirsiniz. Bu yöntemi deniz mahsülleri ya da sebzeler ile de deneyebilirsiniz.

-Etleri de cajun baharatı ile marine edebilirsiniz. Bu baharatı makarna soslarına katabilir ya da köftelerin içine de ekleyebilirsiniz.

-Kajun baharatı patates yemeklerinin lezzetini artıran baharatların başında gelir. Özellikle fırında patatese adeta cips tadı verir. Bu nedenle bu baharat en çok fırında patates tariflerinde kullanılıyor



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