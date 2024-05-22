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Teknoloji Çağrı merkezlerinde devrim!
Teknoloji

Çağrı merkezlerinde devrim!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 11:27:00 -
Çağrı merkezlerinde devrim!

Yapay zeka alanındaki gelişmeler hız kesmiyor. Üretken yapay zeka uygulamaları müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) alanında yeni bir dönemi işaret ederken bazı global teknoloji şirketlerine göre yapay zeka teknolojisi bir yıllık süre içerisinde, çağrı merkezlerindeki işlemlerin tamamen yapay zeka tarafından yürütülebileceği düzeye ulaşacak.

ChatGPT’nin yaklaşık 1,5 sene önce (Kasım 2022) kullanıma açılmasıyla gündeme oturan üretken yapay zeka (generative AI) uygulamaları teknolojide en hızlı gelişimin yaşandığı alanların başında geliyor. Pazarlama, iletişim, tasarım gibi pek çok sektörde heyecan uyandıran yeniliklere imza atılırken yapay zekanın çalışma hayatına etkileri de yakından takip ediliyor. 600 binden fazla çalışanıyla bilişim teknolojisi devi Hint şirketi Tata Danışmanlık Hizmetleri CEO’su K. Krithivasan’ın önümüzdeki bir sene içerisinde yapay zekadaki gelişmeler sonucu, çağrı merkezlerindeki işlemlerin çalışanlar olmadan, tamamen yapay zeka ile yürütülebilecek seviyeye ulaşmasını beklediklerini açıklaması, yapay zekadaki baş döndürücü hızla devam eden gelişimin işareti niteliğinde.  

Yapay zeka yeni iş kolları yaratıyor 

Yapay zekanın hız ve verimlilik avantajıyla iş süreçlerinin otomasyonunu sağladığını söyleyen yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Üretken yapay zeka uygulamaları, gözetimsiz çalışmak üzerine değil insanlara yardımcı olmak için tasarlanıyor. Yeni teknolojilerin yok ettiklerinden daha fazla iş yarattığını geçmişte pek çok kez gördük. Bu süreçte çalışanlarca yürütülen bazı görevler ortadan kalkarken birçok yeni iş kolu da ortaya çıkıyor. Yapay zeka ile şekillenecek geleceğe hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu dönüşüme hızlı adapte olabilen şirketler önemli bir rekabet avantajı sağlayacak” dedi. 

Çalışanlar için kişisel asistan

Kurumsal şirket çalışanlarının üretkenliğini ve verimliliğini artırmak üzere yapay zeka ürünleri Cere ve CereInsight’ı geliştirdiklerini söyleyen Dr. Erkul, “Cere’nin kurumsal versiyonu, çalışanların her türlü sorusuna yanıt üretebilen kişisel bir asistan olarak Türkiye’nin birçok büyük şirketinde kendine yer edinmeye başladı. Cere projelerin araştırma süreçlerini hızlandırmaktan optimizasyon çözümleri sunmaya, iş modelleri oluşturmaya ve fikir üretimine destek olmaya kadar pek çok alanda destek sunuyor” diye konuştu.     

İK’den müşteri ilişkilerine pek çok alanda kullanılıyor

Dr. Erkul, yapay zekanın insan kaynaklarından müşteri ilişkileri yönetimine, pazarlamadan içerik üretimine birçok alanda kendine kullanım alanı bulduğunu söyledi. Kodlama bilgisi gerekmeksizin chatbot oluşturmaya imkân veren, veri analiziyle iç görüler sağlayan CereInsight’ın çok yönlü ve güçlü bir yapay zeka aracı olduğunu belirten Dr. Erkul, “Uzun belgeleri kısa sürede özetleyebilen ve bu verileri analiz ederek iç görüler sağlayabilen CereInsight sayesinde kuruluşlar, müşteri ihtiyaçlarını tahmin edebilme ve daha etkili karar alma imkânına sahip oluyor. Kurumların istek ve ihtiyaçlarına göre eğitilebilen CereInsight, duygu analizi özelliği ile metinlerin arkasındaki anlamı ve duyguyu analiz ederek, müşterilerin yaşadıkları sorunları ve tercihlerini anlayabiliyor, pazarlama stratejileri ve kampanyalar oluşturulmasında rol oynuyor” dedi.

Chatbot’lar ticaretin yeni yüzü olacak

Şirketlerin iç eğitimlerinden çevrimiçi satış danışmanlığına birçok alanda yapay zekadan faydalanabileceklerini dile getiren Dr. Erkul, “Cere Insight’ın basit arayüzü ve kolay kullanımı sayesinde kodlama bilgisi kullanmadan markaya özel olarak eğitilebilen ve özelleştirilebilen chatbotların oluşturulmasını sağlıyoruz. Şirketin marka sesine uygun olarak eğitilen chatbotlar, mobil uygulamalar ve web sitelere kolaylıkla entegre edilebiliyor. Sadece müşteri desteği sunmakla kalmayan bu chatbot’lar, ürünler hakkında detaylı bilgiler sunarak satışı da destekleyici aktif rol alabiliyor” ifadelerini kullandı.
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