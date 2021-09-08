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Çağlar Söyüncü özür diledi
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Spor Çağlar Söyüncü özür diledi
Spor

Çağlar Söyüncü özür diledi

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gören Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 05:20:00 -
Çağlar Söyüncü özür diledi

Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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