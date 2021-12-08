Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme

Altın Kelebek ödülünü alırken 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni’nde Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme yapan Teşkilat oyuncusu Çağlar Ertuğrul ile ilgili yeni bir haber gündeme geldi.

Çağlar Ertuğrul ödülünü aldığı ve konuşma yaptığı sırada arkasını dönerek “Birisi mimik yapıyor sandım arkamda” demiş ve Tamer Karadağlı hayranlarının tepkisini çekmişti. Tamer Karadağlı, Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum" demişti.

Börü 2039 yönetmeni Alper Çağlar da Tamer Karadağlı ve Çağlar Ertuğrul’un telefon görüşmesi yaptığını ve aralarında gerginlik olmadığını duyurmuştu. Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı’nın aralarında olumsuz bir şey olmadığı öğrenildi.