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Spor Çağlar attı, Leicester ManU'yu yıktı
Spor

Çağlar attı, Leicester ManU'yu yıktı

Leicester City, Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United'ı sahasında konuk etti. Karşılaşma adeta nefes kesti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:11:00 -
Çağlar attı, Leicester ManU'yu yıktı

Leicester City, Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United'ı sahasında konuk etti. Karşılaşma adeta nefes kesti.

Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmaya 11'de başladı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında konuk ManU, Mason Greenwood ile 1-0 öne geçti. Leicester City'nin cevabı Youri Tielemans ile 31. dakikada geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın son 10 dakikası, müthiş bir düelloya sahne oldu. 78. dakikada Çağlar Söyüncü, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Leicester atağında kaleci De Gea'dan dönen topu arka direkte tamamlayan Çağlar, büyük bir sevinç yaşadı. Man Utd, 82. dakikada Rashford ile cevap verse de, 83. dakikada sahne alan Jamie Vardy, durumu 3-2 yaparak takımını yeniden öne geçirmeyi başardı.

90+1'de sahneye çıkan Daka, Leicester'ı 4-2 öne geçirdi. Bu gol, maçın skorunu da belirledi ve 4-2 kazanan ev sahibi ekip, 3 puana uzandı.

Bu skorun ardından puanını 11 yapan Leicester, 11. sıraya yükseldi. ManU ise 14 puanla 5. sırada kaldı.

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