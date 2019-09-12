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Çağla Şikel "vergi kanununa muhalefet" suçundan beraat etti

12 Eylül 2019 Perşembe 10:28
Çağla Şikel "vergi kanununa muhalefet" suçundan beraat etti

İSTANBUL (AA) - Sunucu Çağla Şikel'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şikel'in avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz katıldı.

Hakim, dava konusu olaya ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirterek, sanık avukatına diyeceklerini sordu.

Avukat Doğrusöz, bilirkişi raporunun savunmaları doğrultusunda olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Çağla Şikel'in cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği ve atılı suçun kendisi tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı "ihbar eden" olarak yer almıştı.

İddianamede, Şikel'in Beşiktaş Vergi Dairesi vergi mükellefi olduğu, 2013 yılı hesap ve işlemlerinin Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından vergi incelemesine tabi tutulduğu belirtilmişti. İddianamede, Şikel'in, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen gerçek bir alış satışa dayanmayan sahte faturaları kullandığı, bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV'leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.

İddianamede, Çağla Şikel'in zincirleme şekilde "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:28
  1. beraat
  2. Çağla Şikel
  3. Vergi Usul Kanunu

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