Çağın hastalığı: Tükenmişlik sendromu

Tükenmişlik sendromunda kişi işe giderken ayaklarının geri geri gider, işe gitmek istemez, kendini keyifsiz hatta tükenmiş hisseder. Tükenmişliğin birçok sebebi bulunur. Ancak cevap iş hayatının dinamiklerinde saklıdır diyebiliriz. Tükenmişlik sendromu bireysel bir sorun olarak algılanmasına rağmen hem bireysel hem toplumsal hem de sistemsel bir sorundur. Bundan dolayı hem yaşayan kişiye hem onun çalıştığı yerin iş akışına hem de çalışma sisteminin kendisine zarar verir. Sistemsel olarak en büyük sorun verimli iş gücünün kaybıdır. Çünkü tükenmişlik yaşayan insanlar genel olarak iyi çalışanlardır.

Tükenmişlik sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da kendini gösterir. Tükenmişlik sendromunu yaşayanlar kişiler, eleştirilere tahammülsüzlük, ümitsizlik, hayal kırıklığı, kolay öfkelenme, çaresiz hissetme, yorgunluk, sırt ve bacak ağrısı, midede şişkinlik, kalp çarpıntısı, sık sık kararsızlık yaşama, çabuk sıkılma, dikkat sorunları, unutkanlık, dalgınlık hatta özsaygı ve özgüvenin düşmesi gibi sorunlar görülür.

Tükenmişlik sendromunun fiziksel belirtileri:

Fiziksel yorgunluk, enerji düşüklüğü

Yorgun uyanma

Uyanmakta zorluk ve/veya uykuya dalmakta zorluk

Sık hasta olma

Sık kabız olma

Genelde geçmeyen bedensel ağrılar(en çok sırt, bacak vb. yerlerde)

Solunum güçlüğü

Kalp çarpıntısında artış

Sindirim sistemi ile ilgili sıkıntılar (özellikle midede şişkinlik)

Tükenmişlik sendromunun zihinsel belirtileri:

Karar vermede güçlük, sık sık kararsızlık yaşama

Erteleme

Emin olmama

Daha önce keyif alınan etkinliklerden çabuk sıkılma

Konsantrasyon problemleri

Dikkat sorunları

Unutkanlık

Dalgınlık

Tükenmişlik sendromunun duygusal belirtileri:

Çaresiz hissetme

Kolay öfkelenme, sinirlilik

Keyifsizlik

Hayal kırıklığı, çökkünlük

Özsaygının ve özgüvenin düşmesi

Kendini değerli görmeme

Eleştirilere kapalı olma

Yabancılaşma

Ümitsizlik.

Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler verimsiz çalışmaya başlar, işe sık sık geç kalabilir, hata yapma sıklıkları artar, kasıtlı olmasa da çoğunlukla asık suratla çalışır, sık sık rapor almaya başlar, iş ortamında gerginlikler kaçınılmaz olur. Tükenmişlik sendromu, kişilik özelliklerinden ayrı değerlendirilememelidir. Özellikle idealist, sorumluluk almayı seven, hayır demeyi pek bilmeyen, mükemmeliyetçi, hassas, fedakar olan ve tükenmişlik yaşamaya aday olan kişiler genelde ‘nitelikli’ çalışanlardır.

Tükenmişlik sendromu daha çok işle ve iş stresiyle ilgilidir, kişi işinde keyifsizken iş dışındaki yaşamında kendini keyifli hissedebilir. Depresyondaki olumsuz duygular ise hayatın tümüne yayılır. Ancak ikisi birbirini tetikleyebilir. Depresyonda olan kişinin tükenmişlik yaşama ihtimali güçlüyken, tükenmişliğin artarak devam etmesi ve başka olumsuz olaylarla birleşmesi de kişiyi depresyona sokabilir.

Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler, hiçbir şekilde boş vermemeli, durumlarının farkında olmalı ve işi işte bırakmayı başarabilmeli. Hem fiziken hem ruhen esneyebilmek, bu sendromla ve iş stresiyle başa çıkabilmeyi kolaylaştırır.