Çağdışı uygulama! İngiltere sığınmacılara takip cihazı takacak

İngiltere'de sığınmacılara, bir yıl sürecek yeni bir pilot program çerçevesinde elektronik takip cihazları takılacak.

Program ile göçmenlerin GPS takip cihazları taşıması, hükümetin sınır dışı edilmekle karşı karşıya olanlarla düzenli temas kurması, sokağa çıkma yasağı ve diğer kural ihlallerini daha doğru bir şekilde takip etmesi test edilecek.

Söz konusu programı savunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu politikanın Britanya'da yetkililer için "önemli bir zorluk" olan yasa dışı göç akınına yanıt olarak getirildiğini söyledi.

Program raporunda ise tehlikeli rotalardan yapılan düzensiz göçte eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı belirtliiyor ve bu durumun etkili göç kontrolünün işleyişinde önemli bir zorluk teşkil ettiği vurgulanıyor.

"Hedef, Manş Denizi'nden ülkeye yasa dışı giriş yapanlar"

Bu tür rotaları kullanarak ada ülkesine giriş yapanların İçişleri Bakanlığı için "nispeten bilinmeyen bir grup" olduğunun altının çizildiği programda, sığınmacıların bireysel durumları ya da Birleşik Krallık'a seyahat etmek için kullandıkları rotalar hakkında "net bilgiye sahip değiliz" deniliyor.

Programın hedefinde, İngiliz yetkililerin tehlikeli olarak gördüğü Manş Denizi üzerinden ülkeye girmeye çalışanlar bulunuyor.

Verilere göre 2022 başından beri 11 binden fazla göçmen kanal üzerinden İngiltere'ye giriş yaptı. Bu sayı bir evvelki seneye ait rakamların neredeyse iki katına denk geliyor. Geçen Kasım'da bir göçmen teknesinin alabora olması sonucunda 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Pilot program, gözaltı merkezlerinde kefaletle serbest bırakılan göçmenlere takip cihazlarının takılmasını öngörüyor. Bu sayede gerektiğinde sınır dışı etmek ya da gözaltına almak üzere göçmenlerin yerinin tespit edilmesi sağlanacak.

İnsan hakları örgütlerinden programa kınama

Programın Ruanda'ya gönderilmeye itiraz edenleri de kapsayacağı düşünülüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) son olarak İngiltere ile Ruanda arasında yapılan sığınmacı anlaşması çerçevesinde yapılacak uçak seferlerinin askıya alınmasına karar vermiş ve cuma günü sığınmacıların bulunduğu ilk yolcu uçağı seferi iptal edilmişti.

Cihazların takılacağı sığınmacıların kontroller için düzenli olarak göçmenlik büroları veya polis merkezlerine rapor vermeleri de pilot programda öne çıkan diğer bir başlık.

Program kapsamında kaç sığınmacının bu işleme maruz kalacağı netleşmezken ilk etapta sınır dışı edilmekle karşı karşıya olan yetişkin sığınmacıların sürece dahil edileceği belirtiliyor.

Başlangıç aşamasında bazı hamile kadın ve çocukların pilot programdan muaf tutulması söz konusu. Mülteci örgütleri ve insan hakları avukatları yeni izleme tedbirlerini kınayarak, güvenli bir sığınak arayan insanlara "suçlu muamelesi" yapıldığını belirtti.

Ayrıca izleme ve kuralların, halihazırda ihlallere maruz kalan insanlar üzerinde potansiyel olarak yıkıcı etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulundular.

Mülteci ve sığınmacılarla çalışan İngiltere merkezli Göçmenler Konseyi'nin yöneticisi Enver Solomon, "Bu hükümetin savaştan, kan dökülmesinden ve zulümden kaçan erkek, kadın ve çocuklara suçlu muamelesi yapmaya niyetli olması dehşet verici" dedi.

Kaynak: Euronews